e-ticarette "iade kotası oyunu yapılıyor" iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

e-ticarette "iade kotası oyunu yapılıyor" iddiası

Tüketicilerin, e-ticaret sitelerinden aldıkları ürünleri iade etmek isterken "kota doldu geri alamıyoruz" cevabıyla karşılaştıkları ve cayma haklarının engellenmesi nedeniyle mağduriyet yaşadıkları iddia edildi.

e-ticarette
16.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:50

Tüketicilerin, e-ticaret sitelerinden aldıkları ürünleri iade etmek isterken "kota doldu geri alamıyoruz" cevabıyla karşılaştıkları ve cayma haklarının engellenmesi nedeniyle mağduriyet yaşadıkları iddia edildi.

Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internetten alışverişin arttığına işaret etti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve virüsün bulaşması ihtimali dolayısıyla insanların alışveriş için e-ticarete yöneldiğini dile getiren Altun, bu ticaret yönteminde de tüketicilerin bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Altun, tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde cayma hakkını kullanabileceklerini ve bu hakkın kullandığı tarihten itibaren de ilgili firmaya 10 gün içinde malı iade etmek zorunda olduklarını hatırlattı.

Firmaların, internet üzerinden sipariş verdiği ürünü tüketiciye kargoyla ulaştırdığını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok ancak tüketici olarak malı beğenmediyseniz cayma hakkını kullanabilirsiniz. Size iletilen ürünü aynı kargo firmasıyla iade edebilirsiniz. Ancak kargo firması iade ürün için gittiğinizde 'kota dolu alamam.' diyor. Bu gerekçeyle ürünü almıyorlar. Bu mağduriyet başıma geldi. e-ticaret yöntemiyle tanınmış bir alışveriş sitesinden musluk aldık, ürünü beğenmedik ve geri iade etmek istiyoruz. 4 gündür kargo firmasına gidiyoruz, görevli 'biz bu ürünü alamıyoruz kota dolu.' diyor. Firmalar e-ticarette kota oyunu yapıyor. 14 gün içinde caydınız ve iade edeceksiniz ama firma ürünü almıyor."

Altun, bu durumla karşılaşan tüketicinin ürünü başka bir kargo firmasıyla gönderebileceğini ancak o zaman da fazladan ücret ödemek zorunda kalacağını dile getirdi.

"Tüketicinin cayma hakkı engelleniyor"

Altun'un kızı Avukat Büşrahan Altun da internet üzerinden musluk alışverişini kendisinin yaptığını söyledi.

599 lira ödeyerek aldıkları ürünü beğenmediklerini ve bu nedenle iade etmek istediklerini anlatan Altun, "Siteye cayma bildiriminde bulundum. Bana, ürünü kargo aracılığıyla geri göndermem için iade kodu yollandı ancak kargoya günlerce, defalarca gittim. Kota dolduğu gerekçesiyle ürünü iade almadılar." dedi.

Kargo firmasının bu konuda kendisine bir belge de vermediği ifade eden Altun, şu iddialarda bulundu:

"Alışveriş yaptığımız sitenin müşteri hizmetleri, 'bizim bununla ilgili verebileceğimiz bir bilgi yok, yarın tekrar deneyin.' şeklinde yanıt veriyor. Bu aramayı da birçok kez gerçekleştirdik müşteri hizmetlerine. Bu şekilde tüketicinin cayma hakkının kullanması engelleniyor. Kanun ve yönetmelikten doğan hakların engellenmesi söz konusu. Bu konuyla ilgili yasal yola başvuracağım. Alışveriş yaptığımız e-ticaret sitesine yasal yola başvuracağımızı bildirdim. Hem yasal süreci başlatacağız hem de Tüketici Hakem Heyetine başvuracağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hatice Çarpar Merve Boluğur Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: e-ticarette "iade kotası oyunu yapılıyor" iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 13:03:33. #1.14#
title