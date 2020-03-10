E-ticarette en iyi müşteri deneyimini sunan marka Morhipo.com oldu
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E-ticarette en iyi müşteri deneyimini sunan marka Morhipo.com oldu

ticarette en iyi müşteri deneyimini sunan marka 2019 yılında da Morhipo.com oldu.

10.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:00
E-ticarette en iyi müşteri deneyimini sunan marka Morhipo.com oldu

E-ticarette en iyi müşteri deneyimini sunan marka 2019 yılında da Morhipo.com oldu.


Morhipo.com açıklamasına göre, müşteri mutluluğunu odağına alarak hayata geçirdiği projelerle moda dünyasında öne çıkan şirket "Morhipo.com", "Şikayetvar.com"un 400 bin kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği anketten elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi'ne göre online ticaret kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka seçildi.


Düzenlenen törende ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2019 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü Morhipo.com Müşteri Deneyimi Müdürü Hasan Uzmanoğlu aldı.

"Şikayet olmasın, olursa da hemen çözülsün, müşterilerimizin yüzü gülsün" sloganıyla çalışmalarını yürüten Morhipo.com, 2018 yılında da aynı kategoride birincilik ödülünü kaldırdı ve bu alanda iki yıl üst üste birincilik ödülünü almaya hak kazanan marka oldu.

Kaynak: AA

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