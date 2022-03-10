E-Ticaret Zirvesi, "büyüme" ana temasıyla gerçekleştirildi

Salgınla birlikte hem tüketici hem de üretici bazında önemi hızla artan e-ticaret kavramının dünü, bugünü ve yarını çevrim içi düzenlenen "E-Ticaret Zirvesi"nde masaya yatırıldı.

Vodafone açıklamasına göre, Pazarlama Türkiye tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi'nin Teknolojik İş Ortağı Vodafone Business olurken, Aras Kargo, Petal Search ve Ticimax ise ana sponsor olarak zirveye destek sundu. Zirveye Twentify araştırma sponsoru ve Setrow ise destek sponsorluğuyla katkıda bulundu. e-ticaret sektörünün önemli markalarının yanı sıra sektöre doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet sunan isimleri buluşturdu. 15 konuşmacıyı ve 2 bin üstü katılımcıyı ağırlayan zirvede; e-ticaret şirketlerinin büyüme hızı, e-ticaret sektörünü etkileyen dinamikler, 2022'de e-ticaret alanında beklentiler, kargo şirketlerinin konumu, perakende şirketlerinin e-ticaret yatırımları, sürdürülebilirliği ve ivmeyi korumak adına şirketlerin benimsedikleri yeni stratejiler tartışıldı.

Teknoloji girişimlerini, dijitalleşen şirketleri, B2B ve B2C şirketleri, medya ve iş dünyasının alanında öne çıkan isimlerinin yanı sıra markaları ve geleneksel perakendecilerden oluşan geniş bir topluluğu ağırlayan zirvenin ana teması "growth (büyüme)" oldu.

"e-ticaret sektörüne ait rakamlarda muazzam büyümeler gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yaşanan pandemi sürecinin iş ve özel hayatı derinden etkilediğini belirterek, "En fazla etkilenen sektörlerin başında ise perakende sektörü geldi. Bu dönemde birçok markanın ayakta kalabilmesi için e-ticaret önemli bir dinamik oldu. Bu periyotta e-ticaret sektörüne ait rakamlarda muazzam büyümeler gördük." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ise e-ticaret sektörünün dijital dönüşümü gerekli kıldığını aktaran Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kritik süreçte perakende şirketlerinin kesintisiz bir şekilde işlerini sürdürmelerine olanak tanıdık. Yeni nesil bağlantı hizmetlerimiz ile perakende şirketlerine destek sunduk. Vodafone Business olarak dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirebilmeleri için özellikle ekonomimizin can damarı olan KOBİ'lerin desteklenmesine de büyük önem verdik. Bu zorlu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağlarken, yeni döneme daha hızlı adapte olmaları için çözümlerimizle destek sunduk."

"Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmuş oluyoruz"

Huawei Bulut Çözümleri Yöneticisi Rıza Can Sevinç de geçen yıl kasım ayında piyasaya çıkan Huawei Cloud projesinin büyük bir ivme yakaladığını ve çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini vurgulayarak, "Geçen yıla oranla yüzde 2 büyüme gösteren bu proje, kullanıcıların kaynaklarını daha doğru bir biçimde kullanmasına olanak sağlıyor. Akıllı dashboardlar yardımıyla kullanıcılar birçok analize ulaşabiliyor ve maliyet avantajı yakalıyor. Öte yandan, Huawei Cloud CDN ile kullanıcıların datalarını hızlandırıyoruz ve daha iyi bir deneyim sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei İş Geliştirme Yöneticisi Baturay Pınarlı ise e-ticaret alanında birçok alternatif sunduklarını aktararak, "Arama motorumuz Petal Search ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren şahıslara veya kurumlara birçok avantaj sağlıyoruz. Öte yandan, Petal Search ile birlikte özel günlere yönelik alternatif çalışmalarımız da mevcut. Bu çalışmalar doğrultusunda partnerlerimiz ile kullanıcılarımızı buluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz özel anlaşmalarla e-ticaret firmalarına yönelik bir dönüşüm sağlıyoruz. Bugün Türkiye'de Petal Search'ın aktif kullanıcı sayısı günlük bazda 3 milyonunun üzerinde. Bu sayı giderek artıyor. Petal Search'ın yanı sıra AI Search ve Huawei Assistant ile de firmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticimax Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Çiğdemli de Türkiye'de ve dünyada birçok markaya e-ticaret altyapı hizmetleri sağladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık olarak 16 yıldır sadece e-ticaret üzerine çalışıyoruz. e-ticaret yazılımları geliştiriyoruz ve e-ticareti bir meslek olarak icra edenlere destek oluyoruz. 180'den fazla çalışanımızla 14 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz. Şu anda aktif bir merkezimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra 2 tane AR-GE merkezimiz de mevcut. Bu merkezlerde Ticimax ürünlerini ve yan ürünlerimizi geliştiriyoruz. Ticimax olarak yüzde 42'lik bir pazar payına sahibiz. Müşterilerimize e-ticaretin tüm alanlarına ilişkin 7/24 hizmet sunuyoruz. Ayrıca, Türkiye'de kendi bulut altyapısı olan tek firmayız diyebilirim. Üç farklı veri merkezinde tamamen kendi sunucularımız üzerinden hizmet veriyoruz. Bu sayede Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmuş oluyoruz."

"e-ticaretin büyümesi B2B ağırlıklı olarak çalışan bir firmadan B2C'ye dönüşümümüzü hızlandırdı"

Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Cem Oğuz da işin teslimat ve iade noktasında önemli bir görev üstlenen kargoların, bugün e-ticaret ekosisteminin de ayrılmaz bir parçası olarak görev üstlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda biz de Aras Kargo olarak özellikle dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırdığımız 2016 yılından bu yana e-ticareti odağımıza alarak, tüm süreçlerimizi oluşturmaya ve yönetmeye çalışıyoruz. Bu noktada, 2016'da 4G'ye geçilmesi ile internet penetrasyonunun artması ve buna bağlı olarak da e-ticaretin büyümesi bizim de B2B ağırlıklı olarak çalışan bir firmadan B2C'ye dönüşümümüzü hızlandırdı. Bu amaçla aynı yıl hayata geçirmeye başladığımız ve bugün odağımızda olan 6T sistemimizi geliştirdik. Talep, toplama, tasnifleme, taşıma, teslimat ve tahsilat süreçlerini kapsayan bu sistemi başta fiziksel olmak üzere tüm alanlardaki dijital dönüşümümüz ile yürütmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye'nin en büyük kargo firmalarından biri olarak müşteri deneyimini esas alan, e-ticaret odaklı ve tüm süreçleri ile dijital dönüşümünü devam ettiren bir şirket olarak büyümeye devam ediyoruz."

Zirvede 19 markaya ödül verildi

E-Ticaret Zirvesi'nin sonunda toplam 19 kategoride markalara ödülleri takdim edildi.

Ödül alan markalar ve kategorileri şöyle:

"En İnovatif Site Kategorisi: Trendyol. Yılın Yükselen Araç Kiralama Sitesi: Avis. Yılın Yükselen Ayakkabı Sitesi: FLO. Yılın Yükselen Beyaz Eşya Sitesi: Arçelik. Yılın Yükselen Biletleme Sitesi: Biletix. Yılın Yükselen Çocuk Giyim Kategorisi: ebebek. Yılın Yükselen Erkek Giyim Kategorisi: Altınyıldız Classics. Yılın Yükselen E-Ticaret Servis Sağlayıcısı: Ticimax. Yılın Yükselen Ev Tekstili Kategorisi: Karaca Home. Yılın Yükselen Gıda&Market Uygulaması: Getir. Yılın Yükselen İkinci El Ürün Sitesi: Letgo. Yılın Yükselen Kadın Giyim Kategorisi: LC Waikiki. Yılın Yükselen Kargo Şirketi: Aras Kargo. Yılın Yükselen Kişisel Bakım Sitesi: Gratis. Yılın Yükselen Küçük Ev Aletleri Sitesi: Arçelik. Yılın Yükselen Online Pazaryeri: Trendyol. Yılın Yükselen Ödeme Sistemi: İyzico. Yılın Yükselen Yapı Market & Ev Dekorasyon Sitesi: Koçtaş. Yılın Yükselen Yemek Sipariş Sitesi: Yemeksepeti."