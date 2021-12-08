E-ticaret yatırımcısına 42 milyon dolar yatırım

Bu yıl kurulan ve geçtiğimiz ay Türkiye pazarına da giren e-ticaret yatırım şirketi Opontia, Seri A yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Opontia Türkiye Genel Müdürü Yaman Alp Ungan "Bu turda aldığımız 42 milyon dolarlık yatırımla artık daha güçlüyüz. Avrupa'nın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olan Türkiye'de de yeni başarı hikayeleri yaratacağız" dedi.

Dubai merkezli e-ticaret yatırım şirketi Opontia, Seri A yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Bölgelerinin en büyük dört e-ticaret pazarı olan Polonya, Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE'de açtıkları ofislerle faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırdıklarını belirten Opontia kurucusu ve eş-CEO'su Philip Johnston, "Seri A yatırım turunda 42 milyon dolar yatırım aldık. Ana yatırımcımız, Ortadoğu ve Afrika'daki en büyük girişim sermayesi fonu olan STV oldu. Daha önce Opontia'ya tohum yatırımı yapan Raed Ventures ve Global Founders Capital (GFC) de yeniden yatırımcımız oldu. Bu sermaye yatırımlarının yanı sıra, Partners for Growth'den (PFG) de borç fonu şeklinde yatırım aldık. Salla'nın Kurucusu Salman Butt ve McKinsey Polonya Başkanı Wiktor Namysl de melek yatırımcılarımız arasında yer aldı. Finansal sağlamlığımız sayesinde, yeni hedef pazarlarda büyümeyi gündemimize aldık" dedi.

20 MARKA DAHA SATIN ALACAK

Yeni yatırım hedefleri hakkında açıklamada bulunan Opontia kurucusu ve eş-CEO'su Manfred Meyer, "6 ayda farklı ülkelerdeki yatırımlarımız aracılığıyla 50 kişilik bir ekibe dönüştük. Bu sürede 4 marka satın aldık ve 15 markayla ön sözleşme imzaladık. Önümüzdeki 6 ayda en az 30 yeni markayı bünyemize katmayı ve çalışan sayımızı ikiye katlamayı planlıyoruz. Ayrıca Mısır, Nijerya ve Pakistan'da ofis açmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE YENİ BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATACAK

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret sektöründe yüksek potansiyele sahip girişimcileri küresel pazara kazandırmayı hedeflediklerini belirten Opontia Türkiye Genel Müdürü Yaman Alp Ungan, "Yaptığımız araştırmalarda, Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da belirli bir aşamaya kadar gelebilen ancak küresel pazara açılmak için desteğe ihtiyacı olan çok sayıda e-ticaret girişimcisi olduğunu tespit ettik. Yatırım yaptığımız e-ticaret markalarına katma değerimize güzel bir örnek vermek adına, BAE merkezli medikal ürün üreticisi Novimed'i satın alarak kısa sürede gelirlerini 4, karını 2 katına çıkardık. Türkiye'de de benzer başarı hikayelerine imza atacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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