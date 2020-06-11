E-ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar
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E-ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret firmalarını 400 bin liralık zarara uğratan paravan şirketi çökertti.

E-ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar
11.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:28

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret firmalarını 400 bin liralık zarara uğratan paravan şirketi çökertti.

Elektronik ticaret firmalarını zarara uğratan çeteyi teknik takibe alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, paravan şirketi çökertti. Polis gerçekleştirdiği operasyonda paravan şirketin lideri S.O.'yu sahte kimlikle yakaladı. S.O.'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Elebaşı ile beraber 6 kişi daha yakaladı. Toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evraklar, 51 bin lira nakit para ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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