E-ticaret verileri açıklandı; online alışveriş harcamaları yüzde 218 büyüdü
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E-ticaret verileri açıklandı; online alışveriş harcamaları yüzde 218 büyüdü

31.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:43
E-ticaret verileri açıklandı; online alışveriş harcamaları yüzde 218 büyüdü

Online ödeme hizmeti sağlayan iPara, 2020 yılının e-ticaret verilerini açıkladı.

Online ödeme hizmeti sağlayan iPara, 2020 yılının e-ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, koronavirüs salgının da etkisiyle, bu yıl online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 218 büyüdü. iPara ise bu yıl 1,5 milyar lira barajını geçerek, yılı 1,7 milyar liralık işlem hacmi ile kapatmaya hazırlandığını duyurdu.

E-ticaret alanında hizmet veren iPara, 2020 yılının online alışveriş verilerini açıkladı. iPara verilerine göre; bu yıl e-ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 oranında büyüme gösterdi.

"YILI 1,7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİYLE KAPATACAK"

2020 yılının online alışveriş verilerini değerlendiren iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, "E-ticaret pandemi sürecinde yakaladığı yükseliş trendini yılın geri kalanında da sürdürdü. Evde kalınan süreçte online alışveriş tercih edildi. Daha önce hiç internetten alışveriş yapmamış olanlar da bu süreçte online alışverişi deneyimledi. iPara olarak rekor bir büyümeye imza attık. Bu yıl 1,5 milyar lira barajını geçtik. Yılı yüzde 218 oranında büyüme ve 1,7 milyar liralık işlem hacmi ile kapatmaya hazırlanıyoruz" dedi.


E-ticaret verileri açıklandı; online alışveriş harcamaları yüzde 218 büyüdü
E-ticaret verileri açıklandı; online alışveriş harcamaları yüzde 218 büyüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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