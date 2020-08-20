E-ticaret platformundan girişimci kadınlara destek
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E-ticaret platformundan girişimci kadınlara destek

TÜRKİYE'de, e-ticaret platformu, Mayıs 2017'de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programına, pandemi döneminde ilginin arttığını açıkladı.

E-ticaret platformundan girişimci kadınlara destek
20.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:03

TÜRKİYE'de, e-ticaret platformu, Mayıs 2017'de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programına, pandemi döneminde ilginin arttığını açıkladı.  Sadece Mart-Haziran 2020 döneminde programa başvuran ve pazaryerinde mağaza açan kadın girişimci sayısında yüzde 140'a varan artış yaşandığı kaydedildi.

Dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemine dikkat çeken e ticaret platformu Hepsiburada, Mayıs 2017'de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına, 72 ilden yaklaşık dokuz bin kadın girişimcinin dahil olduğunu ve bu sayede girişimci kadınların, bir önceki yıla oranla işlerini 66 kat büyüttüğünü açıkladı.

YÜZDE 140 ARTIŞ YAŞANDIKadınlara sunulan ek avantajlarla, ilave hiçbir yatırım yapmalarına gerek kalmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan program öncesinde Hepsiburada iş ortakları içinde kadın oranı yüzde 6 iken, pandemi dönemiyle birlikte sunulan avantajlı fırsatlardan yararlanan mağaza sahibi girişimci kadınların oranının yüzde 25'e yükseldiği belirtildi. Sadece Mart-Haziran 2020 döneminde programa başvuran ve pazaryerinde mağaza açan kadın girişimci sayısında yüzde 140'a varan artış yaşandığı ve Hepsiburada'da girişimci kadınlar başta Anne-Bebek-Oyuncak, Doğal ve Organik Gıdalar, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Takı & Aksesuar, Moda & Tasarım kategorileri olmak üzere 19 ana kategoride satış yaptığı belirtildi."HEPSİBURADA'NIN KADINLARA PANDEMİ DÖNEMİNDE DESTEĞİ ARTTI"Ana sayfadan ulaşılabilen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" sayfasında tasarımdan el emeğine, doğal ürünlerden kurumsal hediyelere kadar birçok kategorideki ürünler "Kadın Girişimci" logosuyla ayrıştırarak bir arada sunuldu. "Hepsi Tasarım" ve "Hepsi El Emeği" etiketleriyle girişimci kadınların ürünleri öne çıkarılırken diğer kadınlara ilham olması için marka logoları, fotoğrafları ve girişimcilik hikayelerine de bu sayfada yer verildi. Kampanyalı girişimci kadın ürünlerine ana sayfada "Günün Fırsatları" alanında görünürlük sağlandı.Pandemi döneminde Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programına yönelik ilgi artışı hakkında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Pandemi döneminde alternatif satış kanalları arayışındaki girişimciler için işlerini dijitale taşımak bir fırsat oldu. 2017 yılında başlattığımız Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız, sunduğu avantajlarla bu arayıştaki kadın girişimcilerden pandemi döneminde de yoğun ilgi gördü. 2020 Mart-Haziran döneminde programa başvuran ve mağazalarını açan kadın girişimcilerimizin sayısında %140'a varan artış gözlemledik. İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde, kadın girişimcilere sunduğumuz özel fırsatlar sayesinde, bu dönemde iş ortaklarımız arasındaki kadın girişimcilerin oranı %25'e yükseldi, yükselmeye de devam ediyor. Ekonomiye ve kadın istihdamına sağladığımız katkıyla platformdaki kadın iş ortağı sayımızın hedeflerimiz doğrultusunda artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hepsiburada'da her gün daha fazla kadın girişimcinin işini e-ticarete taşımasını ve büyütmesini destekliyoruz. Çünkü kadın eli değen bir ekonominin ve ülkenin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Bu oranı daha da artırmak ve daha fazla kadın girişimcinin Türkiye ekonomisine katılmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.'GİRİŞİMCİ KADINLARA TEKNOLOJİ GÜCÜ' PROGRAMINA NASIL KAYIT OLUNUR?Girişimci kadınların, Hepsiburada'da mağaza açmak için vergi mükellefi bir işletmeye sahip olması ve şirketin temel ticari belgelerini sunmasının yeterli olduğu belirtildi. Kadın girişimciler, Hepsiburada'nın 'Girişimci Kadınlar' sayfasından kayıt yaptırıp, evraklarını yükleyebilecek. Ardından e-ticaret platformunda satışa başlayabilecek.

Girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik eden program kapsamında, kadınlara ait olan işletmelere; indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama ve kampanya/reklam desteği, indirimli/ücretsiz kargo, anlaşmalı entegratör firmalardan indirim, ücretsiz fotoğraf çekimi, ücretsiz sınıf eğitimleri ve mentorluk destekleri sunuluyor. Süreç boyunca çıkabilecek sorulara ve yardım taleplerine ise özel iletişim hattı kanalıyla destek veriliyor. Program aynı zamanda kadın emeğini destekleyen kadın kooperatifleri, vakıflar ve derneklere de başta süresiz olarak ücretsiz kargo ve fotoğraf çekim desteği veriyor.


Kaynak: DHA

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