E-ticaret platformu Keçikoop gelire dönüştürüyor

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren e-ticaret platformu Keçikoop hem online olarak hem de Keçiören Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan satış ofisleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren e-ticaret platformu Keçikoop hem online olarak hem de Keçiören Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan satış ofisleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların Keçikoop ile evlerinde ürettikleri ürünleri ekonomik gelire dönüştürme fırsatı bulduğunu ve satış değeri olan tüm ürünlere bu platformda rahatlıkla ulaşılabildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "El emeği ürünlerini satmak isteyen vatandaşlarımız Keçikoop'a büyük ilgi gösteriyor. Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop ücretsiz hizmet veriyor. Bu hizmetimizin temel amacı hem üretimi teşvik etmek hem de üretilen eserleri ekonomik gelire dönüştürmektir" dedi.

Yerli üreticiyi desteklemenin toplumsal kalkınmada önemli olduğuna da vurgu yapan Altınok şunları aktardı:

"Kendi üreticilerimize, kendi sanayicilerimize, kendi tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden satın almalıyız. Çin malı alana kadar burada el emeği göz nuru üretim yapan vatandaşlarımızın ürünlerini almalıyız. Marka tutkusundan vazgeçerek yabancıların pazarı olmamaya gayret göstermeliyiz. Bu anlamda kendi ürettiklerimize talep göstererek ülkemizi ekonomik bakımdan daha yüksek seviyelere çıkarabiliriz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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