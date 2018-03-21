E-ticaret Pazarının %10'u...

Sahip olduğu gelişmiş teknik altyapı ile bireysel ve kurumsal veri merkezi hizmetleri sunan Radore, her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen e-ticaret pazarına katkı sağlamaya devam ediyor.

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Radore'nin hizmet sunduğu e-ticaret altyapı sağlayıcısı şirketler, 2017'de 40 milyar TL'nin üzerinde pazar büyüklüğüne ulaşan Türkiye e-ticaret sektöründe 4.5 milyar TL'lik satış hacmi oluşturarak, yüzde 10'un üzerinde bir pay aldı. Radore ile çalışan e-ticaret altyapı sağlayıcılarından hizmet alan 13 binin üzerindeki şirket, saniyelerin önem taşıdığı sektörde yerel iş ortaklarını tercih ediyor.

E-ticaretin payı 2021'de yüzde 13'e ulaşacak



Türkiye'de ve dünyada e-ticaret hacminin her geçen sene hızla arttığını ve bu artışın da yeni ihtiyaçlara ve beklentilere yol açtığını belirten Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-ticaret pazar payının perakende sektöründe istikrarlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Dünya genelinde perakende içerisinde e-ticaretin payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2016'da bu oran yüzde 8,5'e yükseldi, 2021'de ise bu oranın yüzde 13 seviyelerini çıkması bekleniyor. Ülkemizde e-ticaretin toplam perakende içerisinden aldığı pay yüzde 3,5 seviyelerinde seyrediyor. Dijitalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte bu rakamın yüzde 5'lerin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu artışa paralel olarak e-ticaret şirketleri de iş süreçlerini hızlandırmak ve verimlilik artışı sağlamak için gelişmiş teknolojik altyapı ve çözümler sunan e-ticaret altyapı sağlayıcısı şirketlerle çalışıyor. Biz de Radore olarak bu şirketlere altyapı desteği sunarak yaratılan pazar hacminin yüzde 10'undan fazlasını barındırıyoruz" dedi.

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