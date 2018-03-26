E-Ticaret Mobilde Şekilleniyor

Dünya çapında 1200'den fazla markaya RTB House, çok kanallı stratejiler doğrultusunda mobil ve uygulama içi yeniden hedeflemenin önemini ortaya koyuyor. Masaüstü yeniden hedeflemeye kıyasla 3 kat daha fazla satış imkanı veren mobil yeniden hedefleme çalışmaları, reklamların da ortalama yüzde 46 daha fazla tıklanmasını sağlıyor.

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IAB Türkiye'nin açıkladığı rakamlara göre 2017 yılında mobil reklam yatırımlarının yüzde 81'in üzerinde arttığına dikkat çeken RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, "Avrupa'nın mobil reklamlara en fazla tıklayan ülkesinde birçok e-ticaret şirketinin gelirlerinin önemli bir bölümünü mobil uygulamalar üzerinden elde ediyor. Bu uygulamaların aktif olarak kullanılması ve kullanıcıların yeniden uygulamaları açarak alışveriş deneyimine devam etmesi için yeniden hedefleme çalışmaları büyük önem taşıyor" dedi. TÜSİAD'ın e-ticaret raporuna göre, Türkiye'de e-ticaret pazarı içerisinde mobilin yüzde 19 seviyesinde olduğunu dile getiren Tunçer, dünya ortalaması olan yüzde 44'e ulaşmak için yatırımların mobil alanda yapılması gerektiğini belirtti. Aynı raporda Türkiye'de mobilin e-ticaretteki payının 2021 yılında yüzde 49'a çıkması bekleniyor.

ROI garantili reklamlar fark yaratıyor



Yapılan araştırmalara göre, kullanıcıların yüzde 25'i uygulamayı indirip bir kez açtıktan sonra hiçbir zaman geri dönüp uygulamayı yeniden kullanmıyor. Yüzde 60'ından fazlası ise toplam 10 kez dahi açmadan uygulamayı terk ediyor.

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Oysa uygulama pazarında çok önemli bir gelir fırsatı şirketleri bekliyor. ABD pazarında mobil satışların yüzde 71'i uygulama içerisinden gelirken, Nielsen verilerine göre ayda 30 saatimizi uygulamalar içerisinde harcıyoruz. Bununla birlikte uygulama kullanıcıları diğer mobil kullanıcılardan çok daha fazla ürün araması gerçekleştirirken, alışveriş sepetlerine daha fazla ürün atıyor ve daha fazla satın alma gerçekleştiriyorlar. Uygulama içerisindeki ürün sayfasının görüntülenme ve satın alma oranı, ortalama bir mobil kullanıcıdan 3 kat daha fazla.

Uygulama pazarlama uzmanlarının birçoğunun yeniden hedefleme yöntemlerini kullandığını dile getiren Can Tunçer, yatırım dönüşünü (ROI) garanti eden çözümlerin dönüşüm oranlarını artırmada tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Derin öğrenme teknolojileriyle en doğru reklamı en doğru anda uygulama içerisinde ortaya çıkaran RTB House, uygulama içi çözümler alanında hızla büyüyor.