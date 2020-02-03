E Ticaret'in 30'u Seyahat Sektöründen

03.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:15

Seyahat edenlerin sayısındaki bu artışa online kanalların katkısı ise her geçen gün artıyor. 2016 yılında online seyahat satışları toplam 564 milyar dolarken bu sayının 2020 yılında 817 milyar dolara ulaşılacağı belirtiliyor.

Ülkelerin ekonomisinde ve tanıtımında önemli bir yere sahip olan bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü, teknolojiden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Her 4 alışverişten 1'inin internetten yapıldığı günümüzde kişilere birçok avantaj sağlayan online seyahat kanalları satın alma davranışlarımızı büyük oranda değiştiriyor. Önceden otogarlara bilet almaya giderken, şimdilerde bir tık uzağımızda. Bu araştırmalara da yansıyor; geçtiğimiz yıl internetten en çok seyahat harcaması gerçekleştirildi.

2019 Yılında Online Alışveriş Yüzde 34

Geleneksel ticaretin yerini teknolojik gelişmelerle beraber ekonominin itici gücü olan e- ticaret aldı. Dünya'da önemli bir büyüklüğe sahip olan bu yöntem Türkiye'de ise gelişmekte olduğu görülüyor. 82 milyon nüfuslu Türkiye'de, 59 milyon insan aktif internet kullanıyor bu durumda online işlemlerin artması için olumlu hava yaratıyor. 2019 yılında vatandaşların sadece yüzde 34'ü online ürün ya da hizmet satın alırken AB ülkelerinde bu oran yüzde 70'in üzerinde seyrediyor.

Güven Ortamı E Ticareti Etkiliyor

Küreselleşen dünyada uzaklar yakın olurken dünyanın bir ucundaki ürün ya da hizmete saniyeler içinde sahip olabiliyorsunuz. Bu noktada ise en önemli konunun güven olduğunu vurgulayan biletall.com CEO'su Yaşar Çelik," İnsanlar güven duyduğu malı ve hizmeti satın almak isteyeceklerinden dolayı güven ortamın artması e-ticaretin ülkemizde daha gelişeceğini gösteriyor. İnternetten yapılan ticaret işlemleri arasında özellikle seyahat konusu ön plana çıkıyor.E- ticaretin yüzde 30'unu oluşturan seyahat sektöründeki harcamalarının önümüzdeki beş yıl içerisinde yüzde 40'ı online platformlardan yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler