E-Ticaret Hindistan'daki İstihdamı Nasıl Güçlendiriyor?

Pandemi vurmadan önce bile, büyüyen teknoloji ve dijital geliştirmeler, hem Hindistan içinde hem de dışında e-ticaretin büyümesini sağlıyordu. Bununla birlikte, Covid-19'un patlak vermesi tüketim alışkanlıklarında yıkıcı düzeyde değişiklikler getirdi ve perakendeciler buna ivedilikle yanıt verdi.

Hindistan'daki e-ticaret pazarının 2020'de 46, 2 milyar dolardan 2026'ya kadar 200 milyar dolara büyümesi bekleniyor. Hindistan'daki çevrimiçi perakende satışların aynı dönemde yüzde 31 artarak e-ticaret şirketleri sayesinde 32, 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Lojistik, depolama ve tedarik zincirinde kalifiye ve vasıfsız mavi yakalı işgücüne yönelik artan talebin yanı sıra, e-ticaret, diğerlerinin yanı sıra fintech, pazarlama ve reklamcılık gibi müttefik sektörlerde de büyüme sağlıyor. Girişimcilik ve start-up kültürü üzerinde önemli bir etkiye sahip olan sektör, KOBİ'lerin, el sanatları işçilerinin, zanaatkarların ve kadınların geçimini sağlamasına yardımcı oluyor.

E-ticaret sektöründeki büyüme aynı zamanda istihdamı artıracak, ihracattan elde edilen gelirleri artıracak, hazinelerden vergi tahsilatını artıracak ve uzun vadede müşterilere daha iyi ürün ve hizmetler sunacaktır. Akıllı telefon kullanımının 2022 yılına kadar yüzde 84 artarak 859 milyona ulaşması bekleniyor. E-perakende pazarının güçlü büyümesini sürdürmesi bekleniyor - yüzde 35'in üzerinde bir CAGR kaydetti ve 1, 8 trilyon Yen'e ulaştı. Önümüzdeki beş yıl içinde, Hindistan e-perakende endüstrisinin yaklaşık 350 milyon alışverişçi olacağı ve 2026 yılına kadar çevrimiçi brüt ürün değerini 100-120 milyar dolara çıkaracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Thehindubusinessline

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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