e-ticaret hacminin 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor

Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

e-ticaret hacminin 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor

Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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