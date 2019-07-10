e-ticaret hacminin 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor
Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
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