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E-Ticaret hacmi 2019'da yüzde 39 artışla 83.1 milyar liraya ulaştı

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) yıllık "Türkiye'de e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna göre, e-Ticaret sektörü 2019 yılında yüzde 39 büyüme ile 83.1 milyar liraya ulaştı.

E-Ticaret hacmi 2019'da yüzde 39 artışla 83.1 milyar liraya ulaştı
29.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:45

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) yıllık "Türkiye'de e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna göre, e-Ticaret sektörü 2019 yılında yüzde 39 büyüme ile 83.1 milyar liraya ulaştı.

Sektörün 2019 yılı dolar bazında büyümesi yüzde 18'i bulurken, 2015-2019 yılları arasındaki ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 35 oldu.

TÜBİSAD tarafından Deloitte Türkiye'nin proje ortaklığı ve SimilarWeb ile İnveon'un işbirliğiyle hazırlanan, Türkiye'de e-ticaret pazarındaki gelişmeleri uluslararası standartlara göre ölçümleyen "Türkiye e-Ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü" raporunun bulguları online ortamda düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı.Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca'nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, raporun sunumunu Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl ve TÜBİSAD eTicaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş gerçekleştirdi.   Karaca konuşmasında, "Hepimizin yakından takip ettiği üzere, dijital ekonomiye dönüşüm süreci COVID-19 salgını ile birlikte muazzam bir hız kazandı" dedi ve ekledi: "Tüm dünya bu önemli krizi yönetirken, siyasal, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için ilk adres olarak teknolojik araçlara başvurdu. Bu teknoloji devrimini yakalayabilen sektörler ve şirketler açısından günümüz koşullarında sergilenen performans hiç şaşırtıcı değil."Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl de, "E-ticaret sektörü kuvvetli bir büyüme ile perakende sektörü içinde %6,2'lik bir paya ulaştı, fakat bu oranın ülkemizin potansiyeline göre düşük olduğunu düşünüyoruz. COVID-19 salgını da gösterdi ki e-ticaret artık alternatif bir kanal değil. Sektör büyüklüğü 80 milyar lirayı aştı ve büyümenin güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda dijital dönüşüme ve e-ticarete odaklanmış firmaların sadece ülkemizde değil küresel pazarlarda da öne çıkacağına inanıyoruz" dedi.TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise rapor sunumunda, raporda öne çıkan bulguları paylaştı: "Online Perakende yüzde 43'lük büyüme ile 44.9 milyar lira, Online Tatil ve Seyahat yüzde 32 büyüme ile 30.2 milyar lira büyüklüğe ulaştı."Online Perakende kategorisinde Sadece Online Perakende (30.8 milyar lira) yüzde 48 ile en fazla büyüme gösteren alan oldu.  "Burada yüzde 50'lik büyüme ile Pazaryerlerinin etkisi büyük oldu. Pazaryerlerinin hacmi 29.3 milyar TL ye ulaştı."Çok Kanallı Online Perakende kategorisinde en yüksek büyüme oranı yüzde 40 ile Giyim ve Ayakkabıda görüldü, pazar büyüklüğü böylece 3.5 milyar liraya ulaştı."Rapor tanıtımının ardından Inveon Kurucusu ve CEO'su Yomi Kastro'nun moderatörlüğünde düzenlenen "Türkiye'de E-Ticaret'in Gelişimi" başlıklı panele TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel ve BiTaksi ve Getir Kurucusu Nazım Salur konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde e-ticaret büyümesinin diğer pazarlara kıyasla değerlendirilmesi, 2020 yılında COVID-19 salgınının sektörel büyümeye etkileri, bu dönemde şirketlerin adaptasyonu, satışlarında artış olan ürün kategorileri, salgın döneminde başarılı olan uygulamaların gelecek dönem planları, COVID-19 sonrası dönemde e-ihracat ve hızlı tüketim ürünlerinin sektöre etkisi gibi konular tartışıldı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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