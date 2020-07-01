E-Ticaret Gelişmeleri Türkiye'ye Çağ Atlattı: Rakamlar İlginç!
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E-Ticaret Gelişmeleri Türkiye'ye Çağ Atlattı: Rakamlar İlginç!

Aklınıza gelebilecek bütün ürünleri bulabildiğiniz e-ticaret platformları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir gelişme yakaladı.

E-Ticaret Gelişmeleri Türkiye'ye Çağ Atlattı: Rakamlar İlginç!
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:39

Aklınıza gelebilecek bütün ürünleri bulabildiğiniz e-ticaret platformları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir gelişme yakaladı. Özellikle de kargo ve taşımacılık alanında ilginç sonuçlar elde edildi. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca online düzenlenen "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nin üçüncü gününde lojistik konusu güne bomba gibi düşmeyi başardı. Açıkçası birçok kişi Türkiye'nin e-ticaret alanında bu kadar hızlı bir şekilde büyümesini beklemiyordu. Bu gerçekten de şaşırtıcı oldu.

E-ticaret sektörü ve lojistik şirketleri uyumlu çalıştı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, "ePttAVM.com, PTT Kargo, PTT Lojistik, her geçen gün bilinirliği ve kullanılırlığı artan markalar olarak dikkati çekiyor, halkımızdan da yoğun talep görüyor. Kargo ve posta alanında bir çok faaliyetimizin olmasının yanı sıra, lojistik alanında da yapmamız gereken, üzerimizde ödev olan çok konumuz var." ifadelerine yer verdi.

Hakan Gülten konuşmasının devamında ise, "Küresel posta ağı ile lojistik operasyonlarımızı desteklemek istiyoruz. Kısa sürede lojistik alanında önemli yol aldık. Geçtiğimiz yıla kıyasla önemli gelişmeler kaydettik, Kovid-19 sürecinin de etkisiyle kargo gelirlerimizde de önemli artış görüyoruz. 2020 yılının başından itibaren yaşadığımız pandeminin, kaydedilen bu artışta önemli payı var. Pandemi sürecinde yaşadığımız sosyal izolasyon, hali hazırda yükselmekte olan e-ticaret eğilimini çok daha hızlı şekilde artırdı. PTT olarak artan bu talebe karşı hazırlıklıydık." dedi.

Genel olarak değerlendirildiğinde, hiç kimse e-ticaret sektörünün bu kadar çeşitleneceğini ve lojistik şirketleri ile uyumlu çalışacağını tahmin etmiyordu. En ufak bir kampanyada bile e-ticaret sektörü ile çalışan lojistik firmaları afallıyordu. Sizce e-ticaret sektörü daha başka ne tür gelişmeler yakalayabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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