E- Ticaret Devinden, 2023 Hedeflerinde Devlet Teşvik Vurgusu

E-ticarette dünyada gerçekleştirdiği ciddi atılımlarla dikkat çeken bir e-ticaret sitesinin Türkiye Operasyon Direktörü Emrah Cora, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için e-ticarete ihtiyaç olduğunu belirterek, "Devlet B2B sitelerine yüzde 80 teşvik veriyor, yüzde 20'sini siz ödüyorsunuz. E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği Projesi kapsamında Ekonomi Bakanlığı ciddi yardımlar yapıyor ve teşvik veriyor" dedi.



Türkiye Genç İşadamları Derneği(TÜGİAD) Girişimcilik Komisyonu ve TÜGİAD Dijitalleşme ve Sanayi 4.0 Komisyonu katkılarıyla düzenlenen, Alibaba.com/E-Glober Türkiye operasyon Direktörü Emrah Cora'nın konuk konuşmacı olarak katıldığı, "Girişimcilikte Dijitalleşme Fırsatları" başlıklı toplantı İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Operasyon Direktörü Emrah Cora, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefine ulaşması için e-ticaretin önemli bir nokta olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinde olan GSYH'yı 2 trilyon dolar olan hedefin ulaşılmaz olmadığını belirtti. Cora, "Hedefler için yıkıcı ve sarsıcı hareket etmemiz gerekiyor. Bunun içinde dijitalleşme şart. Elektronik ticaret bu noktada önemli. Büyüme rakamlarında son 5 yılda ortalama yüzde 5,6 büyüdük. Gelişmekte olan ülkeler arasında üçüncü sıradayız. Demografik avantajlarımız bu büyümeyi destekliyor. Çünkü şehirleşme oranımız ve nüfusumuzun artması gibi dinamikler var" dedi.



"2023 hedefleri için e-ticarete ihtiyaç var"



Türkiye'nin akıllı telefon kullanımında dünyada 12. sırada olduğunu dile getiren Cora, "Dünya nüfusunun yarısı internet kullanıyor ve bu kullanımla dünya farklı bir yere gidiyor. Türkiye, 2023 hedeflerinde ihracatın 500 milyar dolar olarak gerçekleşmesi planlanıyor. İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 20'lere çıkması hedefleniyor. E-ticaretin ihracat ve büyüme rakamlarını etkileyeceğini bu noktada gözden kaçırmamak gerekiyor. 2023 ihracat hedefimiz için e-ticarete ihtiyacımız var" diye konuştu.



"E-ticaret algısı değişmeli"



Türkiye'nin 2013'ten 2016'ya gelene kadar penetrasyonu artırarak e- ticarette büyütmeye başladığını ve giderek de büyüyeceğini belirten Cora, "Dünyada ve Türkiye'de e- ticarete bakışta farklılıklar söz konusu. Dünyada e -ticaret kolay olduğu için tercih ediliyor, ancak Türkiye'de ucuz olmasından kaynaklı tercih ediliyor. E-ticaret noktasında bu algının değişmesi gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu sonuçlarına bakıldığında Türkiye, dünyada kabul görmüş dijital bilim ve iletişim teknolojileri endeksleri oranlarında alt sıralarda" dedi.



Mobil gelişimin elektronik ticaret içindeki payı artığını söyleyen Cora, "B2B sınır ötesi ticaret imkanı sağlıyor. Değişen dünyadaki teknolojiler sınır ötesi e-ticaret hacmini artırıyor. E-ticaret hacminin 2020'de 1 trilyon dolar sınırına yaklaşması bekleniyor. Gelişmiş ülkelerde e-ticaret oranı yüzde 8,8, gelişmekte olan ülkeler de ise yüzde 3.8" şeklinde konuştu.



Mevzuat yetersizliği



E-ticarette bir mevzuat yetersizliği olduğunu belirten Cora, bu mevzuat yetersizliğinden kaynaklı tüketicinin güvenlik noktasında tedirginlik duyduğunu söyledi. E-ticarette yatırım ve büyüme fırsatının olduğunun altını çizen Cora, "E-ticarette fırsatların önünde engeller oluşuyor. Ürün gönderim maliyeti, lojistik ve teslim alamama çekincesi e-ticaret içerisinde yaşanan sıkıntılar" ifadelerini kullandı.



"Devlet ciddi teşvikler veriyor"



Dijital teknolojilerin sınır ötesi iş yapışlarını değiştirdiğini ve katılımı genişlettiğini vurgulayan Cora, devletin e-ticaret noktasında teşvikler verdiğini söyledi. Cora, "Devlet B2B sitelerine yüzde 80 teşvik veriyor, yüzde 20'sini siz ödüyorsunuz. E- ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği Projesi kapsamında Ekonomi Bakanlığı ciddi yardımlar yapıyor ve teşvik veriyor" dedi. Teşvik sürecinde firmaların üye katılım bedelini ödeyerek bu sürece başladığını ve daha sonra ödeme yapan firmalardan bir liste oluşarak TİM'in değerlendirmesine sunulduğunu belirten Cora, "Ekonomi Bakanlığı da değerlendirdikten sonra üyeliğiniz aktif oluyor ve destek süreci başlıyor" dedi.



"Çin pazarı hedef alınmalı"



Çin'in dünyada e-ticaret penetrasyonu en yüksek ülke olduğunu söyleyen Cora, "Çin pazarını işadamları ve yatırımcılar değerlendirmeli. Çin'de nüfus artıkça ve genç nüfusa sahip bir ülke haline geldikçe talepleri artıyor. Çin pazarı büyük bir pazar ve yatırımcılar tarafından hedef alınmalı" diye konuştu.



Global bir oyuncu



TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş ise e-ticarette global bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Çin'in en büyük online alışveriş platformu olarak Bekarlar Günü'nde 24 saatlik dilim içerisinde 25 milyar doları aşan bir satış gerçekleştirdi. Bu online ağ, e-ticaretin büyüklüğünü bizlere gösteriyor. Türkiye'de yıllık ihracatın 150 milyar dolar olduğunu düşünürsek, 24 saatte bunun 6 katını gerçekleştiren Alibaba.com e-ticaretin bizlere önemini gösterdi" dedi.



Yavaş, genç girişimcilerde farkındalık oluşması ve bu ağda yer alması için TÜGİAD Ege olarak dijitalleşme noktasında adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. - İZMİR