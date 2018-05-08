E-ticaret Daha Hızlı Büyüyecek"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, ülke ticaretinde e-ticaret payının yüzde 3,5 olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 8'lerden 15'lere kadar yükseldiğini belirterek "Aslında Türkiye'deki yüzde 3,5'in şöyle bir güzelliği var. Dünyaya baktığımızda yüzde 3-3,5'lerden sonra kırılma noktası oluyor. Bundan sonraki süreçte çok hızlı büyümeler görüyoruz." dedi.

Erturan, "E-Ticaret Zirvesi" için geldiği Gaziantep'te, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hepsiburada'nın e-ticaret ve dijitalleşme konusunda öncü bir şirket olduğunu söyledi.

E-ticareti geliştirmek ve büyütmek için de Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Erturan, Türkiye'nin e-ticaret konusunda önemli aşamalar kaydetmesine rağmen henüz dünya ortalamasının ve gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğunu vurguladı.

Erturan, ülke ticaretinde e-ticaretin payının yüzde 3,5 dolaylarında olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 8'lerden 15'lere kadar yükseldiğini aktararak şöyle konuştu:

"Aslında Türkiye'deki yüzde 3,5'in şöyle bir güzelliği var. Dünyaya baktığımızda yüzde 3-3,5'lerden sonra kırılma noktası oluyor. Bundan sonraki süreçte çok hızlı büyümeler görüyoruz. Şu anda da Türkiye ekonomisinin büyüme hızından çok daha büyük bir büyüme oranı var e-ticaret konusunda. Yüzde 30'larda büyüyen bir pazar var. Türkiye'deki lider oyuncu olarak piyasanın büyümesi için elimizden geleni yapacağız."

"Büyüme hızını artırmak için elimizden geleni yapacağız"

Sektörün her sene gerçekleştirdiği yüzde 30 büyüme oranını devam ettirmesini öngördüklerini belirten Erturan, "Fakat pazarın büyümesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için Hepsiburada olarak bir dizi çalışma yapıyoruz. Bu konuda müşterilere daha iyi ulaşabilmek ve sorunları gidermek için çalışıyoruz." dedi.

Pazarın büyüme hızını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarına dikkati çeken Erturan, bu anlamda girişimciler ile KOBİ'lerin e-ticarete kazandırılmasıyla büyümenin hızlanacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Erturan, 2023 hedeflerine ilişkin de "Biz 2023 hedeflerini destekliyoruz. Bizim de tıpkı ülke politikası gibi 5 yıllık hedefimiz var. Bizim önümüzdeki dönemlerde yatırımlarla 2023 hedeflerine ulaşabilmek için teknoloji ve platformu geliştirmek anlamında çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.