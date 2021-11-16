e-Tebligat uygulamasıyla yaklaşık 84 milyon tebligat muhataplarına ulaştırıldı - Haberler
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e-Tebligat uygulamasıyla yaklaşık 84 milyon tebligat muhataplarına ulaştırıldı

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
e-Tebligat uygulamasıyla yaklaşık 84 milyon tebligat muhataplarına ulaştırıldı

Adalet Bakanlığınca, e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar yaklaşık 84 milyon tebligatın muhataplarına ulaştırıldığı ve 49 bin 968 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığınca, e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar yaklaşık 84 milyon tebligatın muhataplarına ulaştırıldığı ve 49 bin 968 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güvenli, çevreci, hızlı ve ekonomik uygulama e-Tebligat ile bugüne kadar yaklaşık 84 milyon tebligat, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Buna göre, e-Tebligat ile 83 milyon 980 bin 442 tebligat gönderildi. Böylece 2 bin 939 ton kağıt tasarrufu sağlandı, 49 bin 968 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

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AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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