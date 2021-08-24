E-Tebligat ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı

Yargısal süreçlerin hızlanmasını, kağıt tasarrufu ve çevrenin korunmasını sağlayan e-tebligat ile bugüne kadar 72 milyon 580 binden fazla ileti, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

Yargısal süreçlerin hızlanmasını, kağıt tasarrufu ve çevrenin korunmasını sağlayan e-tebligat ile bugüne kadar 72 milyon 580 binden fazla ileti, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. E-tebligat ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlanırken, 43 bin 188 ağaç da korunmuş oldu.

Adalet Bakanlığının hizmete sunduğu e-tebligat uygulaması, yargısal süreçlerin hızlanmasını, kağıt ve emek tasarrufu sağlıyor. Kağıt tasarrufu sayesinde de binlerce ağaç korunuyor.

KAĞIT TASARRUFU İLE 43 BİN AĞAÇ KORUNDU

Uygulamanın başladığı günden bu yana 72 milyon 584 bin 256 tebligat, elektronik ortamda muhataplarına gönderildi. Böylece 961 milyon 748 bin 298 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortamda gönderilmeye başlanmasıyla birlikte 2 bin 540 ton kağıt tasarrufu da sağlandı. Kağıt kullanımının önlenmesiyle ayrıca 43 bin 188 ağaç kesilmekten kurtarılarak, korunmuş oldu. Elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi, yargılamaların hızlandırılmasını katkı sağladı.

E-TEBLİGAT 2019'DAN İTİBAREN BAZI TÜZEL KİŞİLER İÇİN ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Adalet Bakanlığı e-tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari olarak hizmete sundu. Uygulamanın sağladığı faydaları gözlemleyen Bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

POSTADAN KAYNAKLI GECİKMELER ORTADAN KALKTI

Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, e-tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Böylece saniyeler içerisinde alıcının adresine ulaşan e-tebligatlar zaman kaybının önüne geçti.

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı