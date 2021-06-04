E-tebligat ile 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

E-tebligat ile 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu

E-tebligat ile 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ADALET Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 63 milyon 969 bin 479 tebligat, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılırken, 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

ADALET Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 63 milyon 969 bin 479 tebligat, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılırken, 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, e-Tebligat uygulaması ile 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlanırken, binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildiği ve bugüne kadar 63 milyon 969 bin 479 tebligatın elektronik ortamda ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamaya göye, e-Tebligat uygulamasından önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. E-tebligat uygulamasının yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Saniyeler içinde alıcının adresine ulaşan bildirimlerle zaman kaybının ise önüne geçildi. 

'ÇEVRE DOSTU' UYGULAMAUygulamanın başladığı 2015 yılından bu yana 63 milyon 969 bin 479 tebligat, elektronik ortamda gönderildi. Böylece 836 milyon 834 bin 32 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 38 bin 62 ağaç, kesilmekten kurtarılarak korunmuş oldu. Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık gerçekleşmesi, yargısal süreçlere de olumlu yansıdı.

Adalet Bakanlığı, e-Tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik hizmete sundu. Sağladığı faydaları gözlemleyen bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, ara bulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
E-tebligat ile 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:17:40. #1.14#

title