E-tebligat ile 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu

ADALET Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 63 milyon 969 bin 479 tebligat, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılırken, 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

ADALET Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 63 milyon 969 bin 479 tebligat, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılırken, 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, e-Tebligat uygulaması ile 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlanırken, binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildiği ve bugüne kadar 63 milyon 969 bin 479 tebligatın elektronik ortamda ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamaya göye, e-Tebligat uygulamasından önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. E-tebligat uygulamasının yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Saniyeler içinde alıcının adresine ulaşan bildirimlerle zaman kaybının ise önüne geçildi.

'ÇEVRE DOSTU' UYGULAMAUygulamanın başladığı 2015 yılından bu yana 63 milyon 969 bin 479 tebligat, elektronik ortamda gönderildi. Böylece 836 milyon 834 bin 32 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 38 bin 62 ağaç, kesilmekten kurtarılarak korunmuş oldu. Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık gerçekleşmesi, yargısal süreçlere de olumlu yansıdı.

Adalet Bakanlığı, e-Tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik hizmete sundu. Sağladığı faydaları gözlemleyen bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, ara bulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan