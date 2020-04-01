e-Tarım portalının kapsamı genişliyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım ile e-Çiftçi portallarını yeniden düzenleyerek, çiftçi, işletme, vatandaş ve firmalar için çok kapsamlı bir e-Tarım portalına dönüştürdüklerini bildirdi.
01.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım ile e-Çiftçi portallarını yeniden düzenleyerek, çiftçi, işletme, vatandaş ve firmalar için çok kapsamlı bir e-Tarım portalına dönüştürdüklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com