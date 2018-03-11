E-sporun "En Büyükleri" Seçildi

Fenerbahçe, " Teknosa Oyunun Büyükleri E-Spor Ödülleri"nde "Yılın Büyük E-Spor Takımı" seçilirken, "Yılın Büyük LOL Oyuncusu" Fenerbahçe'nin kaptanı Thaldrin oldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de heyecanla takip edilen e-sporun en iyilerini "Teknosa Oyunun Büyükleri E-Spor Ödülleri" töreninde belirledi.

Spor Arena jürisi ve e-spor tutkunlarının toplam 135 bin oyuyla belirlenen ödüller festivalde sahiplerini buldu.

"Yılın Büyük E-Spor Takımı" seçilen 1907 Fenerbahçe takımı ve "Yılın Büyük LOL Oyuncusu" seçilen 1907 Fenerbahçe'nin kaptanı Thaldrin ödülünü, Teknosa Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu'ndan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçıvanoğlu, ödül törenini bu yıl ilk defa gerçekleştirdiklerini belirterek, teknolojilerin ve internetin hızlı gelişmesiyle, oyunların hem ulaşılabilirliğinin hem de çeşitliliğinin arttığını vurguladı.

Dijital oyun ve e-spor sektörlerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bahçıvanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Teknosa olarak, oyun dünyasının gençler için ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de, önümüzdeki dönemde daha da gelişecek olan bu dünyanın bir parçası ve öncülerinden biri olmak bizim için çok değerli. Bundan sonraki süreçte de e-spor alanına desteklerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Bugün, ilk defa hayata geçirdiğimiz bu ödülleri sporcularla ve e-sporu destekleyenlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Başarıları ile adını listeye yazdıran tüm adayları ve kazananları yürekten tebrik ediyor, kurdukları strateji ve taktikler ile sporseverlere ilham olmalarını diliyorum."