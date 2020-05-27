E-Spor'a İlgi Hızla Artıyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

E-Spor'a İlgi Hızla Artıyor!

Futbol kulüplerini analiz eden KPMG Football Benchmark'a göre korona günlerinde e-spora olan ilgi arttı. Araştırmaya göre koronavirüs döneminde e-spor oyun satışları yüzde 63 arttı.

E-Spor'a İlgi Hızla Artıyor!
27.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:50

Futbol kulüplerini analiz eden KPMG Football Benchmark'a göre korona günlerinde e-spora olan ilgi arttı. Araştırmaya göre koronavirüs döneminde e-spor oyun satışları yüzde 63 arttı.

E-Spora İlgi Arttı!

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle dünyadaki çoğu spor organizasyonu iptal edildi, bu süreçte e-spor yükselişe geçti. Benzersiz ve yenilikçi araçlarla futbol kulüpleri ve oyuncuların operasyonel, finansal ve dijital performanslarını analiz eden bir şirket olan KPMG Football Benchmark, bu dönemde e-spor dünyasında satışların yüzde 63 arttığını tespit etti. Ayrıca e-sporun 2021 yılına kadar yüzde 21.7 oranında büyüyeceği, piyasa değerinin 1.5 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyorlar. Aynı dönemde sinema endüstrisinin yüzde 4.4, müziğin yüzde 3.5, radyonun yüzde 2.1 küçülmesi öngörülüyor.

600 Milyon Takipçisi Olacak

2015 yılında 235 milyon kişinin takip ettiği E-Spor, şu anda 454 milyon kişinin odak noktası. 2022 yılında E-Spor'un takipçi sayısının 600 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. E-Spor kitlesinin yaş ortalaması da dikkat çekici. Dünya futbolunu izleyenlerin yaş ortalaması 39, Premier Lig'i takip edenlerin yaş ortalaması 42, NBA izleyici kitlesinin yaş ortalaması 53. E-sporu takip edenlerin yaş ortalaması ise 32.

32 Milyon E-Spor Oyuncusu Var

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, e-spor büyemesini şöyle değerlendiriyor: "Koronavirüs döneminde her yerde E-Spor turnuvaları izledik. E-Spor çok büyük bir endüstri olmaya koşuyor. Koronavirüs bunu hızlandırdı. Salgın dönemi yaşanan küresel karantina, sonrasında başlayan kontrollü sosyal hayat en fazla gençleri etkiliyor. Gençler E-Spor dünyasına çok ilgili ve bir futbolcu olmak için çabalamak yerine E-Spor oyuncusu olmayı tercih ediyorlar. Şu anda yaklaşık 32 milyon E-Spor sporcusu var. Bu gelecek yıllarda daha da artacaktır. Olimpiyatların E-Spor'a açılması halinde rakamların katlanarak büyüdüğünü görebileceğiz."

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Linet Ezgi Mola Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Malcolm Thomas Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Bursa Kavga Ramazan
Şu an buradasınız: E-Spor'a İlgi Hızla Artıyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 12:50:34. #1.14#
title