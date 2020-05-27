E-Spor'a İlgi Hızla Artıyor! Futbol kulüplerini analiz eden KPMG Football Benchmark'a göre korona günlerinde e-spora olan ilgi arttı. Araştırmaya göre koronavirüs döneminde e-spor oyun satışları yüzde 63 arttı.

Futbol kulüplerini analiz eden KPMG Football Benchmark'a göre korona günlerinde e-spora olan ilgi arttı. Araştırmaya göre koronavirüs döneminde e-spor oyun satışları yüzde 63 arttı.

E-Spora İlgi Arttı!

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle dünyadaki çoğu spor organizasyonu iptal edildi, bu süreçte e-spor yükselişe geçti. Benzersiz ve yenilikçi araçlarla futbol kulüpleri ve oyuncuların operasyonel, finansal ve dijital performanslarını analiz eden bir şirket olan KPMG Football Benchmark, bu dönemde e-spor dünyasında satışların yüzde 63 arttığını tespit etti. Ayrıca e-sporun 2021 yılına kadar yüzde 21.7 oranında büyüyeceği, piyasa değerinin 1.5 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyorlar. Aynı dönemde sinema endüstrisinin yüzde 4.4, müziğin yüzde 3.5, radyonun yüzde 2.1 küçülmesi öngörülüyor.

600 Milyon Takipçisi Olacak

2015 yılında 235 milyon kişinin takip ettiği E-Spor, şu anda 454 milyon kişinin odak noktası. 2022 yılında E-Spor'un takipçi sayısının 600 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. E-Spor kitlesinin yaş ortalaması da dikkat çekici. Dünya futbolunu izleyenlerin yaş ortalaması 39, Premier Lig'i takip edenlerin yaş ortalaması 42, NBA izleyici kitlesinin yaş ortalaması 53. E-sporu takip edenlerin yaş ortalaması ise 32.

32 Milyon E-Spor Oyuncusu Var

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, e-spor büyemesini şöyle değerlendiriyor: "Koronavirüs döneminde her yerde E-Spor turnuvaları izledik. E-Spor çok büyük bir endüstri olmaya koşuyor. Koronavirüs bunu hızlandırdı. Salgın dönemi yaşanan küresel karantina, sonrasında başlayan kontrollü sosyal hayat en fazla gençleri etkiliyor. Gençler E-Spor dünyasına çok ilgili ve bir futbolcu olmak için çabalamak yerine E-Spor oyuncusu olmayı tercih ediyorlar. Şu anda yaklaşık 32 milyon E-Spor sporcusu var. Bu gelecek yıllarda daha da artacaktır. Olimpiyatların E-Spor'a açılması halinde rakamların katlanarak büyüdüğünü görebileceğiz."