E-Scooter'da yeni dönem
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E-Scooter'da yeni dönem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fiyatları 3 ile 10 bin lira arasında değişen e-scooter'lar, kiralama sistemiyle İstanbul'un dört bir yanına dağıldı.

Fiyatları 3 ile 10 bin lira arasında değişen e-scooter'lar, kiralama sistemiyle İstanbul'un dört bir yanına dağıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin gündeminde de e-scooter'lar vardı.

Toplantıda e-scooterlara park yasağı getirilen alanlar belirendi.

Bu alanlar şöyle sıralandı:

CUMHURBAŞKANLIĞI'na ait binalara 100 metre mesafe

askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe emniyet birimleri ve diplomotik temscilcileklere ait binalar cezaevlerinin giriş ve çıkış kapıları, saray ve kasırların duvarları,

tarihi surlar ve kapıları ile kamu binaları giriş- çıkışlarına

e- scooter park edilmesi yasaklandı.

Ayrıca yaya geçitleri ve engelli rampaları, toplu taşıma durakları

da yasaklanan yerler arsında.

Bu arada e-scooter'lar için daha önce 25 kilometre olarak belirlenen

hız limitinin 15 kilometreye çekilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.

UKOME kararına göre e-scooter'ların ayak basılan kısmı kaymaz özelliğe sahip kauçuk veya benzer dayanıklı malzemeden yapılacak.

E-scooterlarda reklam olmayacak.

15 yaşını doldurmayanlar kiralama yapamayacak.

E-Scooter'da yeni dönem
E-Scooter'da yeni dönem
E-Scooter'da yeni dönem
E-Scooter'da yeni dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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