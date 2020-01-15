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E-satın almayı dünyaya pazarladı sırada global oyuncu olmak var

Koç Topluluğu şirketlerinden Zer'in satın alma süreçlerine teknoloji sağlayan birimi Promena, 2018'de başladığı hizmet ihracatında ABD'den Nijerya'ya, Filipinler'den Meksika'ya kadar geniş bir coğrafyada 12 ülkeye ulaştı.

15.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:50
E-satın almayı dünyaya pazarladı sırada global oyuncu olmak var

Koç Topluluğu şirketlerinden Zer'in satın alma süreçlerine teknoloji sağlayan birimi Promena, 2018'de başladığı hizmet ihracatında ABD'den 'ya, 'den 'ya kadar geniş bir coğrafyada 12 ülkeye ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

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