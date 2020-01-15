E-satın almayı dünyaya pazarladı sırada global oyuncu olmak var
Koç Topluluğu şirketlerinden Zer'in satın alma süreçlerine teknoloji sağlayan birimi Promena, 2018'de başladığı hizmet ihracatında ABD'den Nijerya'ya, Filipinler'den Meksika'ya kadar geniş bir coğrafyada 12 ülkeye ulaştı.
15.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:50
Koç Topluluğu şirketlerinden Zer'in satın alma süreçlerine teknoloji sağlayan birimi Promena, 2018'de başladığı hizmet ihracatında ABD'den Nijerya'ya, Filipinler'den Meksika'ya kadar geniş bir coğrafyada 12 ülkeye ulaştı.
Kaynak: Dunya.com