e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Türksat desteğiyle yapılacak
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e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Türksat desteğiyle yapılacak

12.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:48
e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Türksat desteğiyle yapılacak

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Türksat ana iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Türksat ana iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugünkü zirve, ilk kez hibrit etkinlik formatına uygun şekilde, fiziksel ve çevrim içi şekilde düzenlenecek.

Etkinliğin fiziksel bölümüne protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve basın mensupları kabul edilecek. Programı takip etmek isteyenler ise e-Safe'in resmi YouTube kanalı üzerinden ve Türksat Tanıtım kanalından canlı izleyebilecek.

Siber güvenlik uzmanları, bilişim uzmanları, hukukçular, bilişim sistemi yöneticileri, adli bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirecek zirve, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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