E-posta içerisinde bilgi ve belge arama süresi günlük ortalama 45 dakika

Bilgi ve belgelere ulaşmak, kurumlar için en zorlu süreçler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar, beyaz yakalı bir çalışanın e-posta içerisinde bilgi ve belge arama süresinin günlük ortalama 45 dakika olduğunu gösteriyor. Bu durum da insan kaynakları departmanlarını kaygılandırıyor. Dijital iş yeri kavramının hayata geçirildiği günümüzde, kurum içi iletişim süreçlerinin tek platform üzerinden ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi önem kazanıyor.

Teknolojinin gelişmesi ve dijital dünyanın büyük bir önem kazanması, kurumların iş süreçlerine doğrudan etki ediyor. Dijital dünyada geride kalan kurumlar, hızla değişen ve gelişen rekabet ortamına ayak uydurmakta zorlanıyor. Çağa uygun ürün ve çözümleri kendi iş yapılarına entegre eden şirketler, verimlilik sağlamanın yanı sıra maliyet avantajı da elde ediyor. Tüm dünyanın konuştuğu "dijital iş yeri" kavramı, barındırdığı bulut hizmetleri, mobilite ve yapay zeka uygulamaları ile coğrafi bariyerleri kaldırması ve bilgiye 7/24 ulaşılmasını sağlaması açısından gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Çalışan bağlılığını artırması, birlikte çalışma ve verimlilik açısından fark yaratması, içerik/doküman yönetimi ve iş süreçlerini kolaylaştırması da dijital iş yeri uygulamalarının önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Anlık bilgi alışverişi, iş hayatını kolaylaştırıyor

Son dönemde dijital iş yeri kapsamında en fazla dikkat çeken başlıklardan biri içeriğin yönetimi, bilgi ve belge paylaşımı ve güvenlik. Bilgi ve belge yönetimi, her ölçekteki kurum için hayati önem taşıyor. Hızlı ve güvenilir platformlar üzerinden gerçekleştirilen iş süreçleri, kurumlardaki iletişim kopukluklarının önüne geçilmesini sağlıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, buluta yüklenen kurumsal verilerin yaklaşık yüzde 39'u dosya paylaşım uygulamalarıyla ilgili. Bu oran diğer tüm kategorilerden daha fazla. Diğer yandan paylaşılan belgelerin yüzde 35,7'sinin önemli bir kısmı (yüzde 71,4'ü) kurum içi çalışanlar arasında gerçekleşiyor. Tüm bu öngörüler ışığında geliştirilen, iletişim süreçlerini dijitalleştiren ve kullanımı en basit haline getiren bir intranet platformu olan Velocity, şirketlerin dijital dönüşümde en önemli yardımcılarından biri. Çeşitli departmanların tek bir platform üzerinden şirket ile ilgili iletişim süreçlerini takip edebilmelerini sağlayan Velocity, çalışanlar arasındaki etkileşimi sürekli hale getiriyor. Anlık bilgi akışının hızlanmasını mümkün kılan ürün, profesyonel hayattaki performansı artırıyor.

Bilgi akışının çoklu mecralara dağılması, iletişim bütünlüğünü tehlikeye atıyor

İletişim kopukluklarının ölçek bağımsız bütün şirketleri olumsuz etkilediğini belirten PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, Velocity'i dijital dönüşüm yolculuğunun önemli bir yardımcısı olarak tanımlıyor; "Hayatımıza giren yenilikçi teknolojiler, özel hayatımızı etkilediği kadar profesyonel hayatımızın da dönüşmesine sebep oluyor. Sosyal medya kanalları gibi mecraların her geçen gün artıyor olması, bilgi ve belge yönetiminin zorlaşmasını ortaya çıkarırken, kurumların iş yapış şekillerinin dönüşmesini gerektiriyor. Yapılan araştırmalar, beyaz yakalı bir çalışanın e-posta içerisinde, bilgi ve belge aramasının günlük olarak 45 dakika olduğunu gösteriyor. Diğer yandan e-posta ile paylaşılan bilginin güvenlik açısından takibi ve kontrolü da oldukça zor. Kurumlara verimlilik katmak ve süreçleri kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz ürünümüz Velocity, farklı departmanların iletişim bütünlüğünü sağlıyor. Hızlı ve güvenli altyapısı ile çalışanların verimliliğini en üst düzeye çıkaran ürünümüz, ekipler arası çalışmayı basitleştirerek motivasyonu artırıyor. İhtiyaca uygun kullanım imkanı sunan Velocity, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda en büyük yardımcılarından biri oluyor."

Mutlu müşteriler, mutlu çalışanlar sayesinde mümkün oluyor

Velocity, çalışanlar arası sosyalleşmeyi, birbirleri arasındaki kesintisiz bilgi paylaşımını ve iş birliğini güçlendiriyor. Kesintisiz bilgi paylaşımına erişen çalışanlar, beklenmedik durumların önüne geçebiliyor. Bilgi kayıplarının engellenmesine olanak tanıyan Velocity, doğru bilginin en hızlı ve güvenli şekilde elde edilmesini sağlıyor. Tüm güvenlik açıklarına karşı tek bir platform üzerinden önlem alınmasını sağlayan ürün, iletişimi güçlendiriyor ve çalışanlar arası etkileşimi artıyor. Çalışan verimliliğini artıran ürün sayesinde sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretiliyor ve müşteri memnuniyeti en üst seviyelere taşınıyor.

Kaynak: Bültenler