E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi ön raporu yayımlandı
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E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi ön raporu yayımlandı

E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi ön raporu yayımlandı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurumunun geçen yıl başlattığı "E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi"nin ön raporu yayımlandı.

Rekabet Kurumunun geçen yıl başlattığı "E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi"nin ön raporu yayımlandı. Raporda öne çıkan rekabet endişelerine yönelik politika önerilerine yer verildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özellikle tüketicilere tek duraklı alışveriş imkanı sunan çok kategorili e-pazaryerlerinin yükselişi daha da hızlandı.

Bu kapsamda 2019 ve 2020 yılı ilk 6 ay karşılaştırmasında toplam e-ticaret yüzde 64 büyürken, çok kategorili e-pazaryerleri yüzde 112 büyüme kaydetti.

Tüketiciler e-pazaryerleri aracılığıyla çok sayıda satıcı ve ürüne ulaşma imkanı bulurken, satıcılar da geniş tüketici kitlelerine erişim olanağı elde etti.

E-pazaryerleri özellikle kendi kanallarından tüketicilere erişim imkanı kısıtlı olan küçük ölçekli satıcılar bakımından geniş kitlelere açılan kapı niteliğinde faaliyet gösteriyor. Bu bağlamda e-pazaryerleri hem tüketiciler hem de bu platformlarda yer alan satıcılar bakımından önemli faydalar sağlıyor.

Söz konusu faydaların uzun dönemde de korunmasını teminen, sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesinin ve bu sorunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesinin kritik önemine binaen Rekabet Kurulu 11 Haziran 2020'de "E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi"ni başlattı.

Sektör incelemesi kapsamında satıcı ve tüketici anketleri gerçekleştirildi. Sektör oyuncularından, e-pazaryerlerine kargo hizmeti sunan kargo şirketlerinden ve kamu kurum kuruluşlarından bilgi talebinde bulunuldu. Bu çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda politika önerileri oluşturularak hazırlanan ön rapor kamuoyunun görüşlerine sunuldu.

Söz konusu raporun son bölümünde inceleme bulgu, tespit ve değerlendirmeleri doğrultusunda öne çıkan rekabet endişelerine yönelik politika önerilerine yer verildi. Bu kapsamda, politika önerilerinin üçlü sacayağı üzerine inşa edilmesinin uygun olacağı değerlendirilerek, öneriler şöyle sıralandı:

"Mevcut rekabet hukuku kurallarının platformlar bakımından uygulanmasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulamayı güçlendirmek üzere ikincil mevzuatın gözden geçirilerek güncellenmesi, sektörün geneline hakim asimetrik pazarlık gücüne yönelik olarak ikili ilişkilerde referans teşkil etmek üzere bir 'Platform Davranış Kodu' düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin belirlenerek, bunların kaçınmakla yükümlü oldukları davranışların öncül bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi."

Kamuoyunun, ön raporun bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik görüşleri dikkate alınarak rapora ve politika önerilerine nihai hallerinin verilmesi planlanıyor.

Ön rapora ilişkin olarak sektör paydaşlarının katılımıyla yakın zamanda bir çalıştay düzenlenmesi planlanırken, buna ilişkin detaylar kurum internet sayfasından ayrıca duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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