E-ÖZEL 6. SAYIMIZ YAYINDA
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E-ÖZEL 6. SAYIMIZ YAYINDA

E-ÖZEL 6. SAYIMIZ YAYINDA
Habermetre - Haberler | Toplum

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan üç aylık özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bülteni "E-ÖZEL"in 6. sayısı yayımlandı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan üç aylık özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bülteni "E-ÖZEL"in 6. sayısı yayımlandı.

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanında yapılan önemli çalışmaların yer aldığı "E-ÖZEL"in 6. sayısında 2021 yılının nisan, mayıs ve haziran ayında yapılan çalışmalara değiniliyor.

"E-ÖZEL"in 6. sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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