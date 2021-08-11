E-ÖZEL 6. SAYIMIZ YAYINDA
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan üç aylık özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bülteni "E-ÖZEL"in 6. sayısı yayımlandı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan üç aylık özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bülteni "E-ÖZEL"in 6. sayısı yayımlandı.
Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanında yapılan önemli çalışmaların yer aldığı "E-ÖZEL"in 6. sayısında 2021 yılının nisan, mayıs ve haziran ayında yapılan çalışmalara değiniliyor.
"E-ÖZEL"in 6. sayısına ulaşmak için tıklayınız.
Kaynak: Habermetre