E-okulda gizlice not yükselten müdür yardımcısına soruşturma
RİZE'deki bir ilköğretim okulunda, idarenin şifresiyle e-okul sistemine girerek, karneleri kötü olan öğretmen çocuklarının notlarını yükselttiği öne sürülen müdür yardımcısı Y.S.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
RİZE'deki bir ilköğretim okulunda, idarenin şifresiyle e-okul sistemine girerek, karneleri kötü olan öğretmen çocuklarının notlarını yükselttiği öne sürülen müdür yardımcısı Y.S.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Bir ilköğretim okulunda karnesi kötü olan bazı öğretmen çocuklarının notları, iddiaya göre idarenin şifresiyle e-okul sistemine giren müdür yardımcısı Y.S.C. tarafından yükseltildi. Bir öğretmen, durumu fark edip, diğer öğretmen ve idarecilere bildirildi. Notların sonradan yükseltildiğinin tespiti üzerine öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bunun üzerine Y.S.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
- Rize
Kaynak: DHA
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