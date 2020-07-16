e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Okullar ne zaman açılacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak? Okullar açılacak mı sorusu merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, planlanan 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimine göre okulların 31 Ağustos'ta açılacağını belirtti. Peki, e-okul VBS girişi nasıl yapılır? Kayıtlar başladı mı?

Çocuğum hangi okula gidecek? Yeni eğitim dönemi 31 Ağustos'ta açılacakken veliler çocuklarının hangi okula gideceklerini sistem üzerinden öğrenebilecekler. e-okul girişi nasıl yapılır? 2020 - 2021 eğitim/öğretim takvimi haberimizde.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci ile alakalı birçok bilgiye ulaşılabilen e-okul sisteminden veliler, öğrenciler ve öğretmenler T.C. kimlik numarası ve okul no ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler.

Giriş için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılarak istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda ikinci ekran açılıyor ve burada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Ardından öğrencinin fotoğrafı da doğru seçildiği takdirde sisteme giriş yapılmış olur.

E-okul üzerinden öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri gibi birçok ayrıntı öğrenilebilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin Okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilir.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul kayıtlarına ilişkin net bir tarih yok ancak 31 Ağustos'ta açılması beklenen okullar için önümüzdeki günlerde kayıt işlmelerinin olması bekleniyor. Birinci ve anaokullarına gidecek öğrenciler, eğitime daha erken başlayacak. Lise kayıtları ise bugün açıklanan LGS'nin ardından gerçekleştirilecek.

2020-2021 EĞİTİM/ÖĞRETİMTAKVİMİ

Okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.

İlk ara tatil 16 Kasım 2020 Pazar günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl, yani sömestir tatili 25 Ocak 2021'de başlayıp, 5 Şubat 2021 Cuma günü bitecek.

İkinci dönem de 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 18 Haziran 2021 günü sona erecek.

İkinci dönem içerisindeki ara tatil 12 Nisan 2021 tarihinde başlayacak, 16 Nisan'da sonlanacak.