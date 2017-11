E-okul uygulaması nasıl kullanılıyor? VBS giris ve kullanım detayları

E-okul uygulaması nasıl kullanılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) portalı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından kullanılıyor. Çünkü veliler artık internet üzerinde e-Okul VBS portalı üzerinden kolaylıkla öğrencilerin okul durumunu takip edebiliyor. MEB e-Okul VBS portalı öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile kolaylıkla kullanılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son yıllarda internet teknolojileri oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor. Özellikle de insanların yaşamlarının her alanında son derece pratik bir şekilde internete erişim sağlayabilme şansına sahip olabilmeleri internet üzerinde yer alan dijital hizmet uygulamalarının çeşitliliğinin her geçen gün çok daha geniş kapsamlara ulaşmasına neden oluyor. Bu çerçevede milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim alanı hizmetlerine yönelik olarak internet ortamı üzerinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) hizmetleri sunulmaya başlandı. Böylelikle son derece pratik bir şekilde öğrencilerin okul durumuna ilişkin olarak güncel ve ayrıntılı bilgilere internet ortamı üzerinden erişim gerçekleştirilebilmesi şansına sahip olunabilmesi sağlanıyor. Bu şekilde dolaylı olarak öğrencilerin eğitim yaşamlarına yönelik olarak çok önemli hizmet çözümlerinden yararlanabilmeleri sağlanabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik ortam üzerinde oluşturulmuş olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde veliler not bilgisi ve devamsızlık bilgisi bilgilerine ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra veliler karne bilgisi, başarı belgesi bilgisi, haftalık ders programı, aldığı dersler, derslerine giren öğretmenleri, sınav tarihleri, sınav sonuçları, sözlü notları, şube ortalaması ve daha pek çok eğitim durumu bilgisinin güncel haline e-Okul sistemi üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Veliler evden, ofisten veya daha farklı bir noktadan internet erişimi gerçekleştirebildiği her yerden Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemini çocuğunun kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile kullanabiliyor.