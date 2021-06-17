E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!

E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve azalan vaka sayıları sonrası yüz yüze eğitim tekrar başladı. Peki, Karneler ne zaman verilecek 2021? E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!

Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve azalan vaka sayıları sonrası yüz yüze eğitim tekrar başladı. Peki, Karneler ne zaman verilecek 2021? E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullar açık olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

"Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık" diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinde yer alıyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

"Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Emmanuel Macron Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 20:11:13. #1.13#

title