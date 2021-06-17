E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!

Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve azalan vaka sayıları sonrası yüz yüze eğitim tekrar başladı. Peki, Karneler ne zaman verilecek 2021? E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!

Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve azalan vaka sayıları sonrası yüz yüze eğitim tekrar başladı. Peki, Karneler ne zaman verilecek 2021? E- okul ne zaman kapanıyor 2021? E- okul veli bilgilendirme 2021! VBS not girişi!

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullar açık olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

"Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık" diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinde yer alıyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

"Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.