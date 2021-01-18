E Okul karne notlarına nasıl bakılır? E- okul karne notu görüntüleme için tıklayınız!
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E Okul karne notlarına nasıl bakılır? E- okul karne notu görüntüleme için tıklayınız!

18.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:49
E Okul karne notlarına nasıl bakılır? E- okul karne notu görüntüleme için tıklayınız!

Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi ve online eğitime geçildi. İlk yarının bitmesine az zaman kala E Okul karne notlarına nasıl bakılır? E- okul karne notu görüntüleme için tıklayınız!

Öğrencilerin online eğitimi devam ederken ilk yarı bitmek üzere. Peki, karne verilecek mi? Öğrenciler karnelerini nasıl alacak? E Okul karne notlarına nasıl bakılır? E- okul karne notu görüntüleme için tıklayınız!

KARNE NE ZAMAN VERİELCEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ilkokul, ortaokul ve lise için eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili için karneler verilecek. Online olarak yayınlanacak karneler, 22 Ocak 2021 Cuma günü açıklanacak. https://eokul.meb.gov.tr adresinden öğrenciler not ortalamasını öğrenebilir.

E- OKUL KARNE NOTLARINA NASIL BAKILIR?

yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

E-OKUL KARNE NOTUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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