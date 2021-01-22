E- okul karne notları! E-okul veli bilgilendirme sistemi! Karne notu hesaplama nasıl yapılır?

Online eğitimin devam etmesi sonucu alınacak online karneler nasıl alınır? E- okul karne notları! E-okul veli bilgilendirme sistemi! Karne notu hesaplama nasıl yapılır?

Online alınacak karnelere erişim nasıl sağlanır? Veliler ve öğrenciler tarafından 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı karne notu hesaplama araştırılmaya başlandı. Peki, E- okul karne notları! E-okul veli bilgilendirme sistemi! Karne notu hesaplama nasıl yapılır?

E-OKUL KARNE NOTLARINA GİRİŞ!

Öğrencilere verilecek online karneye erişmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıp ardından sorulan bilgileri doğru şekilde doldurmanız gerekmektedir. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. Öğrencilerin erişimi açılan sayfada karne notları görüntülenir.

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Online alınacak karne sonucunda devamsızlık süresini aşmayan öğrenciler belge almaya hak kazanmış olacaktır. 70,00 ile 84,99 puan alacak kişiler 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, almaya hak kazanacaktır.

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