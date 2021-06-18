e okul çöktü mü? E karne, E okul neden açılmıyor? Dijital karne görüntüleme ekranı çöktü mü, neden açılmıyor?

Dijital karnelerin sisteme gelmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini ve notlarını öğrenmek için e-Okul VBS'ye giriş yapıyor. Fakat yoğunluktan dolayı bazen e okul çökebiliyor. Peki, e okul çöktü mü, e okula neden girmiyor, E okul nasıl açılır? E karne neden açılmıyor? E karne çöktü mü? Detaylar haberimizde...

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karne ve başarı belgeleri çevrimiçi olarak erişime açıldı. Bugünden itibaren e-Okul sisteminden dijital karnelerini görebilecek olan öğrenciler, istedikleri takdirde 2 Temmuz'dan itibaren okullarından basılı halini de alabilecek. Peki, e okul çöktü mü? E okula nasıl girilir? E Okul neden açılmıyor?

E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

E Okul'da an itibariyle problem yaşanmıyor.

18 Haziran Cuma günü karneler e okulda erişime açıldı. Bunun ardından öğrenciler karnesine bakmak için e okula giriş yaptı. Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Şuanda girişlerde bir sorun yaşanmıyor. Fakat aşırı yoğunluk olursa çökmeler meydana gelebilir.

E OKUL NEDEN AÇILMIYOR?

Bazı öğrenciler e okula giriş yapamadıklarını belirtmişti. Fakat şuanda e okula giriş yapılabiliyor. Bugün karneler açıklandığı için dönem dönem erişim sıkıntısı yaşanabilir. Bu yüzden internetinizi resetleyip tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Veya gizli sekmeden açmaya çalışın ya da farklı bir tarayıcı kullanın.

E okul giriş

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci ile alakalı birçok bilgiye ulaşılabilen e-okul sisteminden veliler, öğrenciler ve öğretmenler T.C. kimlik numarası ve okul no ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler.

Giriş için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılarak istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda ikinci ekran açılıyor ve burada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Ardından öğrencinin fotoğrafı da doğru seçildiği takdirde sisteme giriş yapılmış olur.

E-okul üzerinden öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri gibi birçok ayrıntı öğrenilebilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...