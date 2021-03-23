E- okul çöktü mü? E- okul neden açılmıyor?
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E- okul çöktü mü? E- okul neden açılmıyor?

23.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:39
E- okul çöktü mü? E- okul neden açılmıyor?

Dönemlerin bitmesi ile birlikte öğrencilerinin notlarını ve dönem durumlarını öğrenmek isteyen velilerl e-Okul VBS'den öğrenebilecek. E-okul VBS hakkında merak edilenler ve yapılacak işlemler haberimizde. e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? E- okul çöktü mü?

E-okul, öğrenciler ile velilerin birçok konuda faydalandığı bir online sistemdir. Kişiye özel şifre ile giriş yapılan E-okul VBS sistemi ile veliler çocukları ile ilgili puan, not ve dönem bilgileri ile ilgili bilgilere ulaşabiliyorlar. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hakkında merak edilenler ve giriş işlemleri bilgileri haberimizde.

E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yoğunluktan olabileceği konuşulan konular arasında.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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