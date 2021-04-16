E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart'tan, esnek çalışma yöntemine ilişkin açıklama Açıklaması

Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle personellerin esnek çalışma yöntemlerini kullanmakta zorluk yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle personellerin esnek çalışma yöntemlerini kullanmakta zorluk yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.

Genel merkezi Mersin'de bulunan sendikanın genel başkanı Kart, yazılı açıklamasında, nüfus çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde görevlerini aksatmadan yerine getirdiğini belirtti.

Son dönemlerde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandığını dile getiren Kart, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır yoğun bir çalışma ortamından görev yapan nüfus çalışanları, pandemi ile birlikte temas oranın yüksek olduğu bir ortamda görevini devam ettirmektedir. Nüfus çalışanları dönüşümlü esnek çalışma hakkını kullanmakta zorluk yaşıyor. Canla başla görevini sürdüren nüfus çalışanlarımızdan bize gelen bilgilerde; dönüşümlü, esnek çalışma ve 10 yaş altı çocuğu bulunanların bu hakkı kullanmakta zorluklar yaşadığı yönünde. Nvinet (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) üzerinden randevulu masa sayısını azaltarak personellerimizin bu hakkı kullanmasının kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Sürücü belgesinin yeni kimliğe tanımlama işleminin, e-Devlet üzerinden yapılabilmesi milyonlarca kişinin nüfus müdürlüklerine gelmesinin önüne geçecektir. En zor şartlarda her zaman görevini en iyi şekilde yapan çalışanlarımızın bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci