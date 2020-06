e-NABIZ KOVİD'LE MÜCADELENİN DİJİTAL BEL KEMİĞİ OLDU Sağlık Bakanlığı'nın dijitalleşmedeki en önemli atılımı ve dünyanın en büyük dijital sağlık kaydı platformu e-Nabız'da kullanıcı sayısı 20 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın dijitalleşmedeki en önemli atılımı ve dünyanın en büyük dijital sağlık kaydı platformu e-Nabız'da kullanıcı sayısı 20 milyonu geçti. e-Nabız sayesinde vatandaşlar, reçete, muayene, rapor, tahlil gibi sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat boyunca ulaşabiliyor. Sağlık hizmetlerinde kağıt ve basılı kullanımını da önemli ölçüde azaltan e-Nabız uygulaması, diğer sistemlerle entegre edilerek Kovidle mücadelenin dijital altyapısını oluşturdu.

e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin 2015'de hizmete girmesiyle birlikte sağlık hizmetlerinde yaşanan dijitalleşme atılımı, 5 yılda dünyanın en büyük sağlık kaydı sistemine dönüştü. e-Nabız'ı kullanıma açan herkes laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, reçete ve ilaç bilgilerinden teşhislerine hatta her türlü raporuna artık hastaneye gitmeye gerek kalmadan her an ulaşabiliyor. Kamu, özel ya da üniversite hastanesi fark etmeksizin tüm sağlık kuruluşlarına ait bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem sayesinde vatandaşlar kişisel sağlık kayıtlarına hem kendileri, hem de izin vermeleri durumunda bir yakını ya da farklı hastanelerdeki, hatta farklı şehirlerdeki doktoru bile erişebiliyor.

KOVİD SALGINIYLA MÜCADELENİN BEL KEMİĞİ OLDUe-Nabız'ın tüm sağlık kuruluşlarını ve her türlü sağlık verisini kapsayan altyapısı, Mart ayı itibariyle ülkemizde başlayan koronavirüs pandemisi ile mücadelede de etkin rol oynadı. Vakaların numune sonuçları, izlem bilgileri, temaslı izlemlerinin takibinin yapılabilmesi amacıyla devreye alınan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ile Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) gibi sistemler de e-Nabız altyapısı ile geliştirildi ve birbirine entegre edildi. Bu sayede sahadaki filyasyon ekibinden, hastanedeki doktoruna kadar her hastanın radyolojik tetkikleri, test sonuçları, geçmiş sağlık kayıtları, izlem raporları, ilaç takipleri ve temaslı takipleri tek bir platformdan yapılabildi. Hekimler, hastalarına dair tüm süreci HSYS üzerinden takip ederken, Kovid-19 pozitif vakaların mevcut diğer hastalıklarına, ilaçlarına, geçirdiği operasyonlara, tetkiklerine de e-Nabız'dan erişti.KOVİD POZİTİF HASTALARIN TOPLUMLA TEMASI EN AZA İNDİAyrıca Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla da 'e-Nabız Reçetem Sistemi' hayata geçirildi. Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için ayaktan reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve HSYS ile entegre edildi. e-Nabız Reçetem sayesinde Kovid-19 tedavisi yapılan tüm sağlık tesislerinde ilaç kullanım bilgileri tek bir sisteme giriliyor ve ayaktan takip ve tedavi edilmesi gereken hastaların izolasyon koşulları sağlanarak toplumla teması da en aza indiriliyor.2 MİLYONA YAKIN KİŞİ AİLE HEKİMİNİ e-Nabız ÜZERİNDEN DEĞİŞTİRDİe-Nabız hizmete girdiğinden beri hekimler tarafından toplam 26 milyon kez hasta geçmişi sorgulandı, 313 bin kişi organ bağışı için bildirimde bulundu, 83 binden fazla gönüllü de kan bağışı için sisteme kendini kaydetti. Sistem üzerinden çok kolay bir şekilde aile hekimi değiştirme işlemi de yapılabiliyor. Bu şekilde hekim değiştiren vatandaşların sayısı ise 2 milyona yaklaştı.112 ACİL SERVİSİ DE e-NABIZ'DAAcil sağlık sorunlarında da e-Nabız uygulaması hayat kurtarıyor. Uygulamayı kullanan vatandaşlar herhangi bir acil sağlık sorunu meydana geldiğinde 7/24 uygulama üzerinden hemen ambulansa çağrı gönderebiliyor; bulunduğu konumu anında 112 Komuta Merkezi ile paylaşabiliyor, böylece saniyelerin bile önem kazandığı acil durumlarda zaman kayıplarının da önüne geçiliyor. Kişi, bu sistemi yalnızca kendisi için değil, etrafındaki herhangi biri için de kullanabiliyor.YETKİ SINIRINI KULLANICI BELİRLİYORİlk kez kullanacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturarak ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinebiliyor. Ayrıca vatandaşlar her bir sağlık kaydına bizzat süresi ve sınırı belirlenmiş yetki atayarak verilerin bu sınırlar çerçevesinde hekimlerce değerlendirmesini sağlayabiliyor."ARTIK SONUÇ ALMAK İÇİN HASTANEYE GİTMİYORUZ"Bazı vatandaşlar e-Nabız uygulamasıyla ilgili şunları söylediler.Rümeysa Yılmaz (26): Kan tahlili yaptırdığım zaman ya da herhangi bir tahlil vs yapıldığında hastaneye gelip sonuçları almak yerine e-Nabız'dan bakmak benim için daha avantajlı oluyor. ya da örneğin kullanmış olduğum eski ilaçları, eski raporlarımı görmek istediğim zaman hepsine çok kolay bir şekilde erişebiliyorum. Örneğin bu hastane evime yakın ama başka bir hastaneye gitmek zorunda kaldığımda gidip gelmek ekstra zor oluyor. Artık gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla her şeyi takip edebiliyorum dijital olarak.Ogün Özgür (29): Ailede herkes e-Nabız kullanıyor. Ben daha yeni başladım kullanmaya. Tahlil sonuçları ve ilaçları oradan takip ediyoruz. Şu anda hepsi bir yerde toplandı zaten. Hastanelerin çoğu mesaj da gönderiyor. Ama e-Nabız'da MR görüntülerine varana kadar her şeyi görebiliyoruz. Artık bunlar için uğraşmıyoruz.Fatih Pektaş (34): Birçok yönden hayatımızı kolaylaştırdı e-Nabız. Kendi sağlık durumumuzu kendimiz ekrandan takip edebiliyoruz. Daha önce nereye gitmişiz, hangi testleri yaptırmışız, sonuçları nedir, internetten artık birçok şeye erişebiliyoruz. İnternet çağındayız. Birçok şeye erişebiliyorduk zaten. Bu iş sağlığa da yansıyınca kendimizle ilgili tüm verileri takip edebiliyoruz. Çocuklarım için de kullanıyorum bu sistemi. Hem bizim açımızdan bir kolaylık, hem de hekim açısından kolaylık. Daha önce nereye götürmüşüz, hangi ilaçları almışlar, onların takibini de hekimleri çok rahatlıkla yapabiliyor.

Aysun Ayhan (32): İlk çıktığından beri kullanıyorum e-Nabız'ı. Bana çok faydası oluyor. Tahlil sonuçlarımı görüyorum. Doktorların hangi gün hangi saatte hastanede olduklarını biliyorum ona göre randevularımı ayarlayabiliyorum. Filmlerimi MR'larımı, bütün her şeyi oradan görebiliyorum. Geçenlerde reçete yazdırmıştım ama hastanede unuttum reçeteyi. Eczaneye gittiğimde uygulamadan baktık ve ilaçlarımı aldım rahatlıkla. Yani bayağı bir kolaylık sağlıyor hayatta. Üç tane çocuğum var. Hem onlar hem eşim için de kullanıyorum. Zaten eşim kalp damar cerrahisinde ameliyat oldu. Şimdi onun tüm sonuçlarını, ilaçlarını vs hepsini oradan takip ediyoruz.

- İstanbul

Kaynak: DHA