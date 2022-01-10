E-Mermi şifresi için yeni ruhsat şartı getirildi

Silah ruhsatı olanlar dikkat e-mermi şifresi için ruhsatlar yenilenecek. Farklı renklerde verilen ruhsatlar son kullanma tarihine kadar geçerliliğini koruyacak ancak e-mermi siparişi için yeni tip ruhsat mecburiyeti getirildi.

Silah ruhsatı bulunanların e-mermi şifresi almak için silah ruhsatları değiştirmesi gerekecek. 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılan uygulamayla İl Emniyet Müdürlükleri Silah Ruhsat Bürolarından e-mermi şifresi almak için yeni tip ruhsat kartı alınması gerekecek. Silah ruhsatı olan kişilerin e-mermi şifresi alabilmesi için ruhsatları değiştirmesi gerekiyor.

Taşıma, bulundurma gibi durumlar için farklı renklerde çıkartılan ruhsatlar son kullanma tarihine kadar geçerli olacak ancak mermi alabilmek için yeni tip ruhsat mecburiyeti getirildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Avcı Bayi sahibi Ali Süler yaptığı açıklamada; "2022 Yılı itibarıyla taşıma ruhsatlar kırmızı oluyordu, bulundurma ruhsatlar turuncu renkliydi. Onların tamamı yeni sisteme geçti. Yine 5 yıllık fakat bunlara e-mermi sistemi ile mermi veriyoruz. Şifre ile mermi alıyorlardı. Eski ruhsatlara şifre verilmiyor. Ruhsat kartlarını Ziraat Bankasına 100 TL bedel yatırıp yeni tip kartlarla yenilenmesi gerekiyor. Biometrik fotoğrafla ruhsat sahiplerinin bağlı oldukları il, ilçe emniyet müdürlüklerine müracaat edip ruhsat kartlarını yeniledikten sonra mermi müracaatlarını yapabilirler. Eskği tip ruhsatlarla mermi müracaatı yapılamıyor şu anda. Ruhsatlar artık tek tip oldu. Sadece arkasında bulundurma taşıma diye yazıyor. Görüntüsü normal nüfus cüzdanı gibi oldu. Eski tip ruhsatlarla süresi bitene kadar silahlarını taşıyabilir, bulundurabilirler ama mermi müracaatı yapamıyorlar" dedi.

Silah ruhsatı sahipleri mermi siparişi vermek için en kısa sürede ruhsatlarını Ziraat Bankasına 100 TL ücreti yatırarak biometrik fotoğraf ile bağlı oldukları il, ilçe emniyet müdürlüğüne giderek yeni tip ruhsatlarını almaları gerekiyor. - DÜZCE