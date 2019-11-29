E-MAK, çevreci Megaton’u Avrupa’nın zirvesine tanıttı

29.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:36

Asfalt ve madencilik makineleri üretiminde dünyanın en büyük markalarından biri olan E-MAK'ın geliştirerek pazara sunduğu, bin ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton, Brüksel'de düzenlenen özel etkinlikte Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine tanıtıldı.