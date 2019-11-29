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E-MAK, çevreci Megaton’u Avrupa’nın zirvesine tanıttı

Asfalt ve madencilik makineleri üretiminde dünyanın en büyük markalarından biri olan E-MAK'ın geliştirerek pazara sunduğu, bin ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton, Brüksel'de düzenlenen özel etkinlikte Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine tanıtıldı.

29.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:36
E-MAK, çevreci Megaton’u Avrupa’nın zirvesine tanıttı

Asfalt ve makineleri üretiminde dünyanın en büyük markalarından biri olan E-MAK'ın geliştirerek pazara sunduğu, bin ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton, 'de düzenlenen özel etkinlikte Parlamentosu (AP) üyelerine tanıtıldı.

Kaynak: Dunya.com

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