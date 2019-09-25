"E-kimlikle herkes blokzincir kullanıcısı olabilir"

25.09.2019 10:55

TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen Blockzincir Çalıştayı'nda konuşan biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, "Blokzincir henüz yasal bir kimlik sunmuyor. E-kimlikler sayesinde blokzincir çözümleri gündelik hayatımıza girebilir" dedi.

Kamudan özel sektöre kimlik doğrulamanın gerekli olduğu işlemlerde güvenliği sağlamak ve kurumlara uçtan uca anahtar çözümler sunmak için geliştirilen biOnay cihazları blokzincir teknolojisinin yaygınlaştırılması için önemli bir potansiyel taşıyor. E-kimlik ve blokzinciri çözümlerinin birbirleriyle entegre edilmesi durumunda kimliğini bir kez doğrulatan vatandaşların işlemlerini daha sonra dijital ortamda blokzinciri üzerinden devam ettirebileceğini söyleyen biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, "Tapuda bir işlem başlatmış olabilirsiniz ama daha sonra tüm süreci evden, mobil telefonlarınızdan sürdürebilirsiniz" dedi.

"E-KİMLİK VE BLOKZİNCİRİ ÇÖZÜMLERİ BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN SİSTEMLERDİR"

"Aslında tüm dijital çözümlerde olduğu gibi blokzincirin ve e-kimlik çözümünün de hedefi güvenliği artırmak ve kâğıt kullanımını azaltarak kullanıcılara zaman kazandırmaktır. Her iki çözümün altyapısında da açık anahtar kripto teknolojileri bulunuyor. Vatandaşlık kimlik kartlarıyla fiziksel dünyada başlatılan dijital işlemlerin, blokzincir platformlarında devam ettirilmesi, blokzincirlere yeni kullanıcı katılımlarının güvence altına alınması gibi uygulamalar mümkün. Yani e-kimlik entegrasyonuyla herkes blokzincir kullanıcısı olabilir. Merkezi sisteme sahip e-kimlik çözümlerini dağıtık veritabanı olan blokzincirle entegre edersek bu ekosistemi büyütebiliriz." diyen Ümit Yaşar Usta ekosistemin büyümesi için kamu ve özel sektör işbirliğinin önemini vurgulayarak "Tüm bu konuları tartışmak üzere biOnay olarak biz de TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen Blockzincir Çalıştayı'na katıldık. Standımızda Kart Erişim Cihazı (KEC) ve Elektronik Kimlik Doğrulama Platformu çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi aktararak dijital kimliklerin geleceğini konuştuk" dedi.

Kaynak: Bültenler