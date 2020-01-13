E-imzayı sevdik
BTK verilerine göre, 3,7 milyon elektronik imza, 598 bin mobil imza oluşturuldu. E-imza bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 arttı. Mobil imzadaki artış oranı ise yüzde 3.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan, "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri"ne göre e-imza sertifika sayısı 3 milyon 723 bin 753'e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 598 bin 338'e ulaştı. Toplamda 4 milyon 322 bin 91 sertifika oluşturuldu.
Ülke ekonomisine katkı
2019'un ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış görüldü. Mobil imza sertifika sayısında yüzde 3 yükseliş gerçekleşti. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun konuyla ilgili olarak "Kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde kolaylık sağlayan e-imza, zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Islak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor" dedi.