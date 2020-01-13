E-imzayı sevdik

13.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:24

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan, "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri"ne göre e-imza sertifika sayısı 3 milyon 723 bin 753'e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 598 bin 338'e ulaştı. Toplamda 4 milyon 322 bin 91 sertifika oluşturuldu.

Ülke ekonomisine katkı

2019'un ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış görüldü. Mobil imza sertifika sayısında yüzde 3 yükseliş gerçekleşti. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun konuyla ilgili olarak "Kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde kolaylık sağlayan e-imza, zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Islak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor" dedi.

Kaynak: Bültenler