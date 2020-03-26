E-imza çözümlerini tercih edenlerin sayısı yüzde 25 arttı İş dünyası da koronavirüsün olumsuz etkinlerini azaltmak için e-Dönüşüm çözümleri ile öne çıkıyor. E-Dönüşüm çözümlerinden e-İmzayı tercih edenlerin sayısında yüzde 25 oranında artış yaşandı.

Koronavirüs tehdidi etkisini hem dünyada hem Türkiye'de sürdürmeye devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen koronavirüs gündemdeki yerini koruyor. Salgının Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından uzmanlar olabildiğince evlerden çıkılmamasını, evden çalışmanın devreye alınması gerektiğini belirtti. Uyarılara kulak veren çalışanların olabildiğince evlerinden çıkmadan işlerini yürüttüğü bu dönemde e-Dönüşüm çözümlerine ilgi arttı. Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının geçen iki haftalık süreçte Elektronik İmza (e-İmza) çözümlerini tercih edenlerin sayısı yüzde 25 oranında artış gösterdi.

e-İmza kullanımında yaşanan artışı değerlendiren TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, "Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkesin hayatını etkiliyor. İş hayatımızı olabildiğince evlere taşıdığımız bugünlerde e-İmza çözümlerine ilgi arttı. İki hafta gibi kısa bir sürede yüzde 25'lik artış yaşandığını görüyoruz. E-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik mantıksal ile aynı doğrultuda çalışan, harf, rakam ve objelerden oluşan ve dijital ortamda hazırlanarak 'akıllı kart' veya 'token' aracılığıyla kullanılabilen bir tür kimlik doğrulamadır. Taklit edilmesi mümkün olmayan bu imza, hukuki anlamda tüm mecralarda geçerli olup değiştirilmesi veya benzerinin yapılması gibi durumlara karşı güvenilirdir" dedi.

Ataseven, "Önümüzdeki dönemde sağladığı avantajlar sayesinde e-Dönüşüm çözümlerine özellikle de e-İmza'ya ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. TÜRKKEP olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-İmza, e-Fatura gibi e-dönüşüm çözümlerimizle her daim şirketlerin yanındayız" diye konuştu.

e-İmzayı kimler alabiliyor?

TÜRKKEP'in sunduğu e-İmza hizmetini bilgisayar ortamında kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra atılabildiği için bir kurumda imza yetkisi olan herkes alabiliyor.

e-İmza nerelerde kullanılıyor?

·E-Devlet uygulamalarında

·KEP sistemine uyumlu işlemlerde

·Ticari Sicil işlemlerinde (MERSİS projesi bünyesinde olanlar)

·Kamu projelerinde (MERSİS, UYAP, KEP, EREÇETE, E-DEVLET, EKAP, TİTUBB)

·Hizmet sözleşmelerinde ve çalışanların gerekli evraklarında

·Bankaya talimat verirken

·Bayiler arası sipariş verirken

·Onay gerektiren formlarda

·Şirketlerin yönetim toplantılarında alınan kararları onaylarken kullanılıyor.

Kaynak: Bültenler