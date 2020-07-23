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E-İhracatta Türkiye'nin elini kuvvetlendirecek konferans gerçekleştirildi

ihracatta güçlenmesi için gerçekleştirilen ve ilki pandemi sürecinde mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen 'FutureCommerce360 Loading' konferanslarının üçüncüsü dijital platformda canlı olarak gerçekleştirildi.

E-İhracatta Türkiye'nin elini kuvvetlendirecek konferans gerçekleştirildi
23.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:09

ihracatta güçlenmesi için gerçekleştirilen ve ilki pandemi sürecinde mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen 'FutureCommerce360 Loading' konferanslarının üçüncüsü dijital platformda canlı olarak gerçekleştirildi.

TUBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği), ETID (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği), GPD (Gıda Perakendecileri Derneği), KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği) ve TURYID (Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) destekleri ile 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te, ETID Başkanı Emre Ekmekçi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Türk markalarının e-ihracatta güçlenmesi için gerçekleştirilen; e-ticaretin farklı ve öncelikli konularının, perakende sektörü ve e-ticaret paydaşları tarafından ele alındığı, konferasın yine dijital platformda canlı yayın olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında ilki gerçekleşen konferansa hedeflerin üzerinde katılım sağlanırken, üçüncü kez internetten canlı olarak yayınlanan oturum, yine rekor seviyede bir katılımla gerçekleşti. Bugün üçüncüsü gerçekleşen yayına 990 üst düzey sektör temsilcisi katılım sağlarken, bugüne kadar toplam 2 bin 762 katılımcı izledi.

FC360 Loading konferansının açılış konuşmasını yapan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Online perakendenin toplam perakende içindeki payı e-ticaret pazarının gelişmişliği için önemli bir gösterge. Türkiye'de e-ticaretin 2019'da Türk lirası bazında yüzde 39 büyüdüğünü ve 83 milyar liralık bir hacme ulaştığını görüyoruz. Online perakendenin toplam perakende içindeki payı e-ticaret pazarının gelişmişliği için önemli bir gösterge. Türkiye'de bu sayı yüzde 6.2'ye çıktı. Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 12.3 olduğunu göz önünde bulundurursak, daha gidebilecek çok yolumuz, kullanabileceğimiz çok büyük bir potansiyelimiz var." dedi.

E-ticaretin hızının devam edeceğini ve bu hıza ayak uydurabilmek ve Türk markalarının e-ticaretini yurtdışına taşıyabilmek amacıyla bu konferansta e-ihracat konusunu ele aldıklarını belirten Aközer; "Dünyada 90 ülkede yer alan ve oldukça beğeni gören Türk markalarımızın pandemi sürecinde uluslararası satışlarını güçlendirebilmek adına e-ihracatta da güçlenmesi gerektiğini düşünerek bu konuyu ele aldık." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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