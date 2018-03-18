E-ihracatta İyzico'nun Sunduğu Alternatif Ödeme Seçenekleri Neler?

iyzico Satış Müdürü Emel Kuru, e-ihracatta sundukları alternatif ödeme seçeneklerinden Wise TV'ye söz etti.

iyzico olarak yurt dışında çalıştıkları firmaların farklı para birimleri ve farklı kredi kartları olması nedeniyle onlara ödeme çözümlerinde alternatifler sunduklarını belirten Kuru, en önemli artılarının yurt dışında çalıştıkları firmalara reklam verirken, her ülkenin kendi kullandığı kredi kartına göre ödeme yapabilmesi olduğunu ifade etti.