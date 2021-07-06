E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor
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E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor

E-ihracat platformuyla yeni pazarlar açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına uyum sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemleri almak amacıyla firmalar, e-ihracatı kullanıyor.

Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına uyum sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemleri almak amacıyla firmalar, e-ihracatı kullanıyor. E-ihracat platformu TurkishExporter ile tanışan dış ticaret firması Tatar Global de, 6 ay gibi bir sürede 4 yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirdi.

Birkaç farklı sektörde faaliyet gösteren üreticilerin temsilciliğini yaparak ürünlerini çeşitli firmalara pazarlayan Tatar Global, tüm dünya pazarlarına açılmak için araştırma faaliyetlerini sürdürürken, bölgede daha geniş bir müşteri portföyüne sahip olmayı amaçlıyor. 2006 yılından beri faaliyet gösteren firma, gıda, endüstriyel, elektrik ve kozmetik gibi sektörlerde 6 ay gibi kısa bir sürede ihracat alanında e-ihracat platformu TurkishExporter ile başarılı sonuçlara ulaştı.

Tatar Global Dış Ticaret Yetkilisi M. Hakan Tatar, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda tedarikçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin birçok ihtiyaç ve taleplerini karşıladığına inandığım B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'un dış ülkelerle bağlantı kurmada çok iyi bir köprü olduğu kanaatindeyim. Biz de firma olarak doğru bir tercih yaparak e-ihracat platformuna üye olduk. Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına uyum sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemleri almak amacıyla şu an sektörün olmazsa olmazı e-ihracatı kullanıyoruz. Global pazardaki rekabet gücümüzü yükselterek pazardan daha büyük pay almak için hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biri olan TurkishExporter ile 4 yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirdik. Platform dünya ülkeleri ile aramızda güvenilir köprü oldu. Hedefimiz her ay yeni bir ülkeye daha ürün vermek ve 2 milyon yıllık ciroya ulaşmaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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