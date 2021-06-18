E-ihracat için 'ortak akıl' toplantısı

WORLDEF ile Horoz Lojistik'in iş birliği ile düzenlenen E-İhracat Ortak Akıl Toplantısı, ihracat ve e-ihracat ekosisteminin önemli isimlerini bir araya getirdi.

WORLDEF ile Horoz Lojistik'in iş birliği ile düzenlenen E-İhracat Ortak Akıl Toplantısı, ihracat ve e-ihracat ekosisteminin önemli isimlerini bir araya getirdi. E-ihracatın artması için yapılması gereken stratejik konular özelinde düzenlenen ortak akıl toplantısı programında; e-ihracat, sınır ötesi e-ticaret ve mikro ihracat gündemine ilişkin konular değerlendirildi.

Türkiye İş Bankası'nın ana iş ortaklığı ile düzenlenen toplantıda e-ihracat, sınır ötesi e-ticaret ve mikro ihracat konuları değerlendirildi; ekosistemin sorunları ve geleceği ile ilgili bazı tavsiyelerde ve öngörülerde bulunuldu. Ayrıca, şirketlerin ve devlet kurumlarının yapması gerekenler; e-ihracatta yeni kurallara göre ortaya çıkan ihtiyaçlar ve hedefler gibi başlıklar ele alındı.

E-İHRACAT ODAKLI ÇÖZÜMLER, MODEL ÖNERİLERİ VE STRATEJİK KONU BAŞLIKLARI KONUŞULDU

Toplantıda ekosistemin önemli isimleri, e-ihracatın nasıl yapılacağından ziyade nasıl şekilleneceğine odaklandı. Ayrıca; Türkiye'nin e-ihracatını artırmak için nasıl bir strateji izlenmelidir; e-ihracat ekosistemi nasıl oluşmalıdır; kısa, orta ve uzun vadede hedefler neler olmalıdır; Türkiye bir e-ihracat merkezi olabilir mi; Çin uygun bir örnek midir gibi sorulara cevap arandı.

Toplantının 'beyin fırtınası' oturumunda ise e-ihracatta başarı için mevzuat, gümrük, lojistik, banka, finans, ödeme ve arayüz gibi alanlarda değiştirilmesi gerekenler tartışıldı.

"HIZLI TESLİMAT MODELİ OLMADAN SINIR ÖTESİ E-TİCARET BÜYÜMEZ"

Toplantıda konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, sınır ötesi e-ticaret ile e-ihracat arasındaki farkı ortaya koymak gerektiğini söyledi. E-ihracatta iade oranlarına dikkat çeken Nart, "Şu bir gerçek; iadelerle ilgili sorunlar var. Mesela Almanya'da yüzde 40 iade oranı var. Burada e-ihracat yaparsanız eğer o ürünlerin yüzde 40'ı iade olacak. Sınır ötesi e-ticaret ile hedef ülkede stoklama yapıp oradan hemen ertesi gün ya da aynı gün gibi hızlı teslimat modeli olmadan sınır ötesi e-ticaret büyümez" dedi.

Mikro ihracat ile sınır ötesi e-ticaret arasındaki farkları da ortaya koymak gerektiğini vurgulayan Nart, "Sınır ötesinde bir depo operasyonu yaptığınız zaman bu senaryoda bir şirketin gidip fulfillment merkezleri ile bir anlaşma yapması ya da burada tek başına hareket ediyor olması bir özgüven yetersizliği ya da 'tek başına bunu yapabilir miyim' endişesine yol açabilir. Burada da işte kümelenme meselesi var. Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) belki de bu konuda organizasyonu olabilir" diye konuştu.

Ömer Nart, şöyle devam etti;

"Küme ve kümenin devamında da bu operasyonu yapacak olan şirketlerin nasıl yapacağı ile ilgili devletin belki önayak olması meselesi var. Aslında e-ihracat ile ilgili devlette de bir ortak akıl yok. Aslında bütün kurumların bir araya gelip bu kümelenme işini ve bu kümelenmenin nasıl destekleneceğini konuşması lazım. Bu şekilde yapılmadan e-ihracattan sınır ötesi e-ticarete, -hatta bu ikisi kendi içinde bir hibrit modelde de gidebilir- ama bunların artık kümelenme ile gidiyor olması lazım. Bu işin sadece mikro ihracat ile gitmeyeceği çok açık."

HOROZ: B2B TARAFINA KONSANTRE OLMAMIZ GEREKİYOR

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz ise "Bugünkü ihracat potansiyelimiz katma değeri düşük ürünlerden oluşuyor. E-ticaret pazarı ise maalesef treni kaçırmış olduğumuz bir pazar. Büyük pazaryerlerinde ürünlerimiz yüzde 1'lere bile girmiyordur. Bunlardan pay almamız lazım. Bunun için şirketlerin dönüşüme ihtiyacı var. İhracatta güçlü olduğumuz ürün gruplarımızın katma değeri düşük olduğu için dünyadaki marka değerimiz yeterli seviyede değil. Bence ülke olarak B2B tarafına son derece konsantre olmamız gerekiyor. Burada birinci konu B2B ihracatı olmalıdır" diye konuştu.

GÜRBÜZ: MİKRO İHRACATIN TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3 CİVARINDA

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz de e-ihracat ve mikro ihracatın çok kritik ve önemli bir konu olduğunu belirterek, "Bütün sorunları paylaşarak, mevcut pazarları büyütmeli ve yeni pazarlar kazanmalıyız. Mikro ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 3 civarında görünüyor. Bunu nasıl artırabiliriz konusunda devletten ve özel sektörden beklediklerimiz var" dedi.

E-ihracatta lojistik sorunlarının bugüne kadar pek çözülemediğini vurgulayan Gürbüz; "Burası çok yeni bir pazar, KOBİ'lerin de dahil olabileceği bir pazar. Zaten e-ticaret günümüzün en gözde konularından bir tanesi. E-ticaret düşünmeyen firmalar da ciddi çalışmalar içerisindeler. E-ihracatın da bunun içerisinde önemli bir payı var. Yurt dışına açılmak isteyemeyen ya da düşünmeyen birçok firma yurt dışına nasıl açılırım diyor. Küçük ürün gruplarını tabii ki geliştirmek lazım ama bu, hızlı teslimatı artıracak hibrit modellerle olabilir" ifadelerini kullandı.

BAYRAK: 2020'DE 2,8 MİLYAR KİŞİ ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak da göstergelere küresel tedarik zincirlerinde derin bir dönüşüm yaşanan bu dönemde belli alışkanlıkları değiştirmek gerektiğini vurguladı. Bayrak, "Konvansiyonel ihracat bir yandan devam ederken, yeni ihracat metotları geliştirmek, yeni potansiyellerin önünü açmak zorundayız. Bu yüzden e-ihracatın veya mikro ihracatın Türkiye'nin ihracatına yeni bir soluk getireceğini, ihracatta bizleri devler liginde en iyi oyuncular arasına taşıyacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

2020 yılında dünyada online alışveriş yapan kişi sayısının 2,8 milyar kişi olduğunu vurgulayan Bayrak, bu rakama göre dünya nüfusunun 35,4'ünün internet üzerinden alışveriş yaptığı anlamına geldiğine dikkat çekerek, şunları ifade etti;

"Yani artık dünyada e-ticarete, e-ihracata başlanıp başlanamayacağı tartışması bitti. Bu alana yönelen girişimcileri, ihracatçıları nasıl daha ileri taşıyabiliriz, nasıl daha rekabetçi hale getirebiliriz, bunun üzerine düşünmek zorundayız. Mevzuat eksikliği, lojistik maliyetleri ya da yurt dışı tedarik sisteminin yeterli olmaması bir şekilde sistemimizin oturmadığına işaret ediyor. Bu konuların tümüne bakanlıkla ortak olarak eğiliyoruz. Çünkü geleceğin burada olduğunun farkındayız. Türkiye ihracatla yükselecek. E-ihracat ve mikro ihracat da bu yükselişin dinamosu olacaktır."

Toplantıya, WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü Müdür Yardımcısı Bora Gülşeni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci ve E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, DSV Lojistik CEO'su Ozan Önder, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyeni Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, N11.com, Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Altınay, Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel, Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Hobium CEO'su Talha Akçay, Netax Tech Genel Müdürü Mehmet Demir, Enplus Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hatipoğlu olmak üzere e-ihracat ve ihracat ekosisteminden isimler katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı