E-Güven, Koruncuk Vakfı'nın dijitalleşme sponsoru oldu

Koruncuk Vakfı, salgın sürecinde değişen çalışma koşullarına ayak uydurmak ve kurumsal onay işlemlerinde hızlı sonuç almak amacıyla E-Güven'i tercih etti.

Koruncuk Vakfı, salgın sürecinde değişen çalışma koşullarına ayak uydurmak ve kurumsal onay işlemlerinde hızlı sonuç almak amacıyla E-Güven'i tercih etti.

E-Güven'den yapılan açıklamaya göre, vakıf, E-Güven dijital sponsorluğu ile üye imzası temini, sözleşme onayı, kurum içi ve dışı evrak imza işlemlerini hızlı, tasarruflu ve mekana bağlı kalmadan dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

Proje kapsamında E-Güven, Koruncuk Vakfı'nı e-imza, zaman damgası ve imzalama çözümü ile destekledi. Vakıf, bu doğrultuda yasal geçerli imzalama alt yapısıyla tüm imzalama çözümlerini tek platformda sunan LetSign'ı kullanmaya başladı. Islak imza süreçlerinin neden olduğu zaman ve emek kaybını önleyen platform, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip oluyor.

"Dijital dönüşümün merkezi e-imza"

Açıklamada görüşlerine yer verilen E-Güven Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç, e-imza sayesinde hem bireylerin hem de şirketlerin işlerinin kolaylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sosyo-ekonomik nedenlerle eğitime erişimi risk altındaki çocukların kendine güvenen, üreten ve değer yaratan bireyler olarak toplumda yer almaları için çalışan Koruncuk Vakfı'na sağlanan destekle, imza ve onay süreçlerinde harcanan zamanı onlara geri kazandırmak mutluluk verici. Vakfın tüm resmi belge gönderimleri, alımları ve güvenlik duvarı loglarının saklanması için zaman damgası kullanılıyor. İstenilen her yerden, her zaman yasal geçerli imza atılmasını sağlayan LetSign da çalışma konforunun ve iş sürekliliğinin devamlılığına katkı sağlıyor."

Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık da salgın süreciyle beraber E-Güven'den aldıkları e-imza ve dijital dönüşüm desteğinin avantajlarına değinerek, "Pandemi koşullarında vakıf faaliyetlerimizi daha hızlı ve tasarruflu şekilde yapabilmek için zaman kaybettiren standart iş süreçlerinin dijitale aktarılmasını önemli buluyorum. Bu farkındalık bizi E-Güven'in e-imza ürün ve çözümleriyle buluşturdu. Dijital dönüşümün merkezinde yer alan e-imzanın süreçlerimizde yarattığı katma değer memnuniyet verici." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip