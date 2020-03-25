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Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi

E-GÜVEN dijital imza platformunu ücretsiz kullanıma açtığını açıkladı

GÜVEN, evden çalışmayı desteklemek üzere şirket ve bireylerin kullanımına sunduğu imza sürelerini dijitale taşıyan Letsign platformunu Nisan sonuna kadar ücretsiz sunacağını açıkladı.

25.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:29
E-GÜVEN dijital imza platformunu ücretsiz kullanıma açtığını açıkladı

E-GÜVEN, evden çalışmayı desteklemek üzere şirket ve bireylerin kullanımına sunduğu imza sürelerini dijitale taşıyan Letsign platformunu Nisan sonuna kadar ücretsiz sunacağını açıkladı.

Uzaktan çalışma eğilimi, verimliliğin artırılıp sabit giderlerinin azaltılması gibi avantajlarla iş hayatında uzun süredir konuşuluyor. Bu eğilim, koronavirüsün (kovid-19) dünya geneline yayılıp Dünya Sağlık Örgütü tarafından sonra 'salgın hastalık' olarak kabul edilmesinden sonra daha fazla konuşulmaya başlandı.

Geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, şirket olarak konuyla ilgili destek vererek, "Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalması bu eğilimi hızlandırdı. Şirketlerin olduğu kadar, çalışanların da yeni iş süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. İmzaları kağıt ortamında dijitale taşırken, mobil uygulamaların artan kullanım alanlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil Letsign platformu, istenilen zaman ve istenilen yerde yasal geçerli imza atılmasını sağlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde imzaların uzaktan atılıp iş süreçlerinin kesintiye uğramaması için platformumuzu tüm kullanıcılar için Nisan ayının sonuna kadar ücretsiz sunacağız." bilgisini verdi.

"Çıktı almaya, kargoya gerek yok"

LetSign'ın kurumsal olduğu kadar, bireysel kullanım için de cazip bir platform olduğuna dikkat çeken Orhun, "Klasik kağıt kültüründe imza süreçleri, zaman ve emek kaybını beraberinde getiriyor. Alınan çıktılar masadan masaya, kargı ile ofisten ofise gönderiliyor. İmzaları dijitale taşıyarak bu karmaşanın önüne geçmeyi hedefledik. Hayatı kolaylaştıran bu platformda farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılayan alternatifler de oluşturduk." açıklamasında bulundu.

Yapılan bilgilendirmede; yeni nesil platformun, karşılıklı imza veya onay gerektiren dokümanların tek bir platform üzerinden paylaşılmasını, dağıtılmasını, hedef sistemlere aktarımını sağladığı açıklandı. Ayrıca imzası talep edilen kişinin LetSign paketi kullanmasının zorunlu olmadığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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